"Il 25 aprile di un fascista". Fu salvato dai partigiani. Contu ricorda l’antenato

La sala di Sant’Angelo al Cassero di Castiglion Fiorentino ha ospitato la presentazione del libro "Domani sarà tardi" scritto dal direttore di Ansa Luigi Contu. Edito per Solferino nella sezione Ritagli, il volume è uscito in libreria ed è stato presentato per la prima volta direttamente al pubblico in occasione delle celebrazioni che Castiglion Fiorentino ha dedicato al 25 aprile. L’iniziativa porta la firma dell’assessore Massimiliano Lachi.

Il libro parte dal ritrovamento di un diario del prozio omonimo, Luigi Contu, che nell’inverno del 1944 arriva in un piccolo paese della Val Brembana, per dirigere un ufficio del ministero dell’Agricoltura della Repubblica sociale italiana. È un fascista della prima ora e ha fatto parte del governo Mussolini. Ma nel giro di pochi mesi vede crollare il suo mondo con l’avanzata degli Alleati sbarcati in Italia, i nazifascisti al Nord e i partigiani che si rafforzano mentre si moltiplicano eccidi e rappresaglie. Contu non sa ancora che il fascismo è giunto all’atto finale, ma capisce che tutto sta andando in pezzi e vuole fermare quegli istanti che cambieranno il quadro italiano per sempre in un diario. Con l’arrivo del 25 aprile, l’essere una persona perbene non basterà ad evitare l’arresto. La storia avrà però un epilogo inaspettato.

Il pronipote, trovato il diario, parte da questo per costruire un romanzo che pone le radici nella storia mantenendo però aperto il canale della fantasia, apprezzato affresco di un’epoca problematica e ancora non del tutto risolta. "Ho ascoltato testimonianze, letto tutte le edizioni del tempo dell’Eco di Bergamo rendendomi conto di fatti e circostanza. Dal ritrovamento del diario e da questo lavoro di ricerca è nato il libro" ha commentato il direttore dell’Ansa. L’assessore alla cultura di Castiglion Fiorentino Lachi ha annunciato infine che il libro sarà distribuito nelle scuole in occasione della rassegna "Uno, nessuno e centomila libri" in programma a inizio ottobre.