Il 2025 di Castiglioni. Opere pubbliche, servizi e nuove mostre in arrivo

di Laura LucenteCASTIGLION FIORENTINOPromozione del territorio, fine e avvio di nuove opere pubbliche, coinvolgimento delle associazioni, creazione di servizi alle famiglie e alle fasce più deboli, impegno nella realizzazione di eventi culturali, riorganizzazione della raccolta differenziata. Sono solo alcuni dei macrotemi trattati ieri mattina nel corso di una conferenza stampa volta a fare il punto sulla attività amministrativa dell’anno in corso, oltre a progetti dei prossimi anni.

È stato il Sindaco che ha tra le sue deleghe anche quella all’urbanistica e all’assetto del territorio a prendere per primo la parola. Agnelli auspica che il 2025 sia "l’anno della svolta per il futuro dell’area dell’ex zuccherificio", ha parlato della Chiesa di Sant’Agostino presto recuperata utilizzabile per iniziative culturali, della promozione delle eccellenze enogastronomiche e culturali anche grazie ad un finanziamento da 150 mila euro proposto dalla Fondazione Leanprove. Tra i desiderata c’è una mostra dedicata a Bartolomeo della Gatta da organizzare entro la fine del suo terzo mandato. "La nostra agenda non sarà condizionata in alcun modo dalle linee politiche e programmatiche né della Provincia né del Capoluogo, come non lo è mai stata", ha anche ricordato Agnelli. Poi la parola è passata al vicesindaco Devis Milighetti che ha tra le sue deleghe quelle sui lavori pubblici, protezione civile e PNRR, turismo e tributi.

Anno intenso per le opere pubbliche che contano interventi di mitigazione del rischio idrogeologico su Via Cupa, il nuovo manto erboso di ultima generazione allo Stadio Faralli, il recupero dell’ex Mattatoio Comunale, la nuova scuola per l’infanzia nel complesso della Ghizzi, il nuovo centro sportivo polifunzionale di Montecchio oltre che almeno tre interventi di efficientemento che interessano edifici sportivi e scuole. Sul piano turistico spazio ad azioni per la destagionalizzazione e mano tesa a nuovi insediamenti commerciali con abbattimenti di IMU.

L’assessore Alessandro Concettoni, che tra le deleghe ha quelle sul bilancio, terzo settore e frazioni, ha confermato la "virtuosità del Comune con bilancio solido, ben strutturato, e con tempi medi ben al di sotto del limite imposto per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni". Ha ricordato il forte impulso delle associazioni nel territorio a cui è stato promesso "un’ulteriore sede e promozione".

In fatto di politiche sociali e scuola l’assessore competente Stefania Franceschini ha ricordato la creazione dello spazio dedicato a famiglie e ragazzi, l’attivazione di pasti a domicilio per persone fragili e l’attivazione del servizio di trasporto della rete debole. Massimiliano Lachi assessore alla cultura e al sistema museale ha puntato l’attenzione sulle iniziative culturali già in essere come il Castiglioni Film Festival che sarà arricchito, gli stati generali della cultura o Uno, Nessuno, Centomila, oltre al processo di valorizzazione del teatro comunale e di altri spazi come il Santa Chiara, San Lazzo e Santucce sviluppando e incentivando anche l’attività convegnistica.

Spazio anche ad una riorganizzazione complessiva dei servizi di raccolta differenziata con l’obiettivo di superare il 70% annunciato dall’assessore Francesca Sebastiani che tra le sue deleghe ha quelle dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio. Spazio anche alla prosecuzione nel percorso già tracciato delle comunità energetiche.