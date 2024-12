I.i.s.s. città di Sansepolcro presente alla cerimonia di premiazione del premio nazionale “Cultura della pace”

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Erano presenti gli studenti delle classi 5C, 5SA del Liceo, 5AP e 5RIM dell’ITE I.I.S.S. “Città di Sansepolcro” alla cerimonia di conferimento del Premio Nazionale “Cultura della Pace”, svoltosi nella mattinata del 7 Dicembre scorso presso l’Auditorium Santa Chiara di Sansepolcro.

Il premio, giunto alla sua diciassettesima edizione, è stato assegnato a Paolo Jannacci, musicista e artista impegnato, premiato per il campo di indagine “musica, memoria e lavoro”.

L’evento ha permesso ai ragazzi di approfondire tematiche e spunti di riflessione inseriti nel percorso di Educazione civica, misurandosi nel contatto diretto con chi sceglie di fare della sua arte un veicolo di trasmissione valoriale, nonché di svolgere attività di PCTO.

L’evento, infatti, ha visto anche la presenza di Laura Milani, Presidente della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, insignita del Premio Nazionale “Nonviolenza” Edizione 2024, la cui testimonianza si è rivelata un’occasione di didattica orientativa.

Da sempre, le scuole entrano per regolamento nella cerimonia di conferimento del premio, che è Premio della Città; il Prof. Andrea Franceschetti svolge il ruolo di raccordo tra scuola e Associazione, in collaborazione con il Prof. Leonardo Magnani, collega, Responsabile dell’Associazione. Il trofeo, inoltre, è realizzato su progetto degli studenti del Liceo Artistico dell’I.I.S.S.

“Città di Sansepolcro”: il disegno originario è di Gianluca Berni, ex studente, e, ad ogni edizione, varia di qualche dettaglio a seconda della produzione artigianale dell’orefice. Contributi ideativi per la realizzazione del premio sono giunti, poi, dagli ex alunni Niccolò Cirignoni e Chiara Fabbrini, nonché dalla Prof.ssa Patrizia Becci.

Gli attuali studenti del Liceo Artistico stanno già lavorando al trofeo 2026 e il prossimo 17 Dicembre andranno a visitare la Giraffa, opera di Loretto Ricci, animale simbolo della non violenza, ospitata nel chiostro del Comune di Sansepolcro, insieme al Prof. Leonardo Magnani.