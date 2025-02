Ieri ad Arezzo vertice in Prefettura sulla sicurezza in Valdarno

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Si è svolta ieri mattina, presso il Palazzo del Governo di Arezzo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Clemente Di Nuzzo. L’incontro ha visto la partecipazione dei sindaci della Conferenza Zonale del Valdarno e dei rappresentanti delle categorie economiche, con l’obiettivo di fare il punto sulla sicurezza nel territorio e individuare azioni concrete per migliorarla. Durante il vertice, i primi cittadini e le organizzazioni economiche hanno ribadito la necessità di un incremento della presenza delle forze dell’ordine, con particolare attenzione al Commissariato di Montevarchi, dove le carenze di organico rappresentano una criticità segnalata da tempo. Il Prefetto ha preso atto dell’arrivo recente di due nuove unità e dell’assegnazione di ulteriore personale ai Comandi Stazione dei Carabinieri del Valdarno. Tuttavia, ha rassicurato i presenti sull’imminente immissione in servizio di nuovi operatori di polizia, prevista nel breve-medio termine.

Nel corso dell'incontro, è stata condivisa l'importanza di proseguire con i servizi di controllo del territorio ad "alto impatto", da realizzare con cadenza regolare e il coordinamento tra le varie forze dell'ordine. Inoltre, per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini e delle attività economiche, saranno promossi incontri tra le forze di polizia e i rappresentanti delle categorie commerciali, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza passiva e prevenire episodi criminosi. Il Prefetto ha riconosciuto gli sforzi degli amministratori locali per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, il miglioramento dell'illuminazione pubblica e il rafforzamento delle polizie municipali, invitandoli a proseguire sulla strada della collaborazione istituzionale.

“La sicurezza dei cittadini è una priorità – ha dichiarato il Prefetto Di Nuzzo –. Le forze di polizia stanno operando con il massimo impegno per rispondere alle richieste del territorio, mettendo in campo servizi straordinari di controllo. Continueremo a monitorare la situazione e a collaborare con istituzioni, imprese e cittadini per garantire risposte efficaci alle loro esigenze”. Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino, Valentina Vadi: “Ringraziamo la Prefettura, la Questura e tutte le forze dell’ordine per aver risposto con tempestività alla nostra richiesta. Abbiamo ribadito la necessità di un potenziamento del personale, soprattutto al Commissariato di Montevarchi, e abbiamo accolto con favore l’impegno delle istituzioni in questa direzione”. Un confronto, dunque, che ha confermato la volontà di rafforzare la sicurezza nel Valdarno, puntando su più uomini sul territorio, controlli mirati e una sempre più stretta collaborazione tra enti locali, forze dell’ordine e realtà economiche.