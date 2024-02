Ieg compra centro orafo: "Nuove opportunità"

Italian Exhibition Group, la società che organizza OroArezzo e VicenzaOro ha acquisito il 51% di Palakiss, un centro orafo conosciuto a livello internazionaleche si trova a Vicenza a pochi passi dal quartiere fieristico.

Dal 1999 la società organizza quattro eventi annuali ai quali partecipano aziende produttrici italiane e internazionali, offrendo loro la possibilità di vendere sul pronto i prodotti in oro e argento con oltre 5 mila metri quadrati di esposizione.

L’operazione ha per oggetto l’acquisto da parte di Italian Exhibition Group del 51% del capitale sociale della società Palakiss Srl per circa un milione di euro. L’accordo prevede inoltre un’opzione call per l’acquisto del residuo 49% del capitale sociale, esercitabile decorsi 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio 2024 e valida per i successivi 3 anni.

Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group dichiara: "L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia definita dal gruppo nell’accrescere e arricchire il portafoglio dei prodotti Ieg. L’acquisizione costituisce, infatti, un’occasione per rafforzare la specializzazione settoriale dell’industry orafa che serviamo e che contribuiamo a supportare al fine di creare continue opportunità di business".

"L’acquisizione consentirà a Ieg di ampliare la propria offerta - annuncia Marco Carniello, direttore delle fiere Jewellery & Fashion di Italian Exhibition Group - creando interessanti sinergie con i principali eventi consolidati come OroArezzo".