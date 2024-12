I volontari soci del Rotary Club Arezzo ieri in servizio alla Mensa Caritas

Arezzo, 11 dicembre 2024 – “Un momento importante e emozionante di condivisione e dialogo che qui viviamo ormai spesso con grande soddisfazione”.

Commenta così il presidente del Rotary Club Arezzo, Giovanni Linoli, la serata di ieri, nel corso della quale proprio il Rotary Club Arezzo ha offerto e servito la tradizionale cena ai frequentatori della Caritas diocesana di San Domenico ad Arezzo. I soci del Club hanno infatti acquistato, preparato e poi distribuito il pasto serale agli ospiti della Mensa diocesana, in stretta collaborazione con la Caritas aretina.

Davvero numerosi soci volontari rotariani che sono stati presenti e attivi e hanno partecipato con entusiasmo dimostrando ancora una volta una grande sensibilità per le necessità dei più bisognosi.

“Da anni ormai si è creato questo ottimo rapporto tra il nostro Club e la Caritas aretina – ha spiega ancora il presidente Linoli - attraverso il servizio che prestiamo presso la mensa di San Domenico, un evento che è di soddisfazione generale per la realizzazione di un service decisamente e profondamente rotariano nello spirito”.

Don Fabrizio Vantini, direttore della Caritas Diocesana, che era presente all’evento insieme a Natalino Riuzzi, ha espresso alla nutrita delegazione del Rotary Club Arezzo il ringraziamento per l’iniziativa e per la ormai storica collaborazione positiva, utile per la promozione di una migliore qualità della vita delle persone in difficoltà.