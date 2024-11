I vigilantes tornano a pattugliare i cimiteri. Visite ai defunti, le Messe e gli appuntamenti

E’ partito ieri e andrà avanti per tutto il fine settimana, complice il sole e la concomitanza con il weekend, il lungo pellegrinaggio del ponte di Ognissanti nei cimiteri della città. L’omaggio sulla tomba dei propri cari è iniziato ieri sia al cimitero monumentale urbano che negli altri 54 camposanti gestiti da Multiservizi. Proprio intorno agli ingressi del monumentale oggi e domani ci sarà da fare attenzione anche alla viabilità modificata per la concomitanza con l’Antiquaria in direzione viale Buozzi. Il programma delle celebrazioni di oggi 2 novembre giornata in cui si commemorano i defunti, prevede alle 9.30 la Cerimonia in onore ai caduti al campo militare del Cimitero Comunale di Arezzo, qui alle 10 seguirà la celebrazione della Santa Messa con le autorità civili davanti la Cappella del Suffragio del Cimitero. Sempre qui alle 15 la Santa Messa alla presenza del Vescovo Migliavacca. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Tsd. Gli appuntamenti con la diocesi proseguono oggi alle 18 con la funzione in Cattedrale in ricordo di tutti i defunti. Da ieri intanto sono tornati i vigilantes a pattugliare i cimiteri cittadini. Tra oggi e lunedì si ricorda anche il sacrificio dei combattenti durante la Prima Guerra Mondiale per l’unità nazionale con una serie di eventi.