I Tre Allegri Ragazzi Morti. Gran finale a Malpighi Festival

Gran finale di Malpighi Festival con i Tre Allegri Ragazzi Morti, la storica band del panorama nazionale che ha festeggiato da poco trent’anni di attivita` e che chiuderà la rassegna stasera. Accanto a loro un ventaglio di artisti che animera` l’area festival a partire dalle 19, local emergenti come Matteo Croce e Ducho & Magno MC, e progetti affermati del panorama indipendente come i Kutso, Subuteo e Viola Violi. Da menzionare, per momenti piu` rilassanti e divertenti, i dj set di Mondo Rondo. Per tutta la durata del festival al parco di via Malpighi gli utenti potranno godere dei servizi di un’area food & beverage con l’allestimento di diversi food truck delle piu` interessanti realta` gastronomiche aretine e non. Malpighi Festival ha il patrocinio e contributo del Comune di Arezzo e la compartecipazione della Fondazione Guido d’Arezzo. Main partner Zero Spreco. Si conclude stasera la tre giorni di musica, teatro, mostre e altre performance, tra le quali il mercatino delle pulci, che interessea tutto il perimetro dell’area concerti, un pomeriggio di live painting dedicato ai 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari e accompagnato da dj set, e il torneo vasariano, torneo di calcetto tra le principali associazioni della citta` che si svolgera` nel campetto dietro al parco di via Malpighi a settembre, in chiusura di stagione. A colorare ulteriormente l’area del festival, in questo caso il porticato dei palazzi adiacenti al parco, sara` la mostra di fumetti dal titolo Storie a fumetti tra Mythos e realta`: l’esposizione, curata da Ilaria Pugi, vantera` le opere dei due disegnatori Roberto Melis e Valeria Del Gatto, rinomati artisti del panorama nazionale del fumetto, e andra` a valorizzare quel legame indissolubile tra diverse discipline artistiche cui Arezzo che Spacca ambisce da sempre.