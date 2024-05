I soliti ignoti espugnano la Fortezza. Rubata la cassa: colpo da 6 mila euro

Hanno espugnato la Fortezza di Arezzo portando via computer, cassetto della cassa e contanti, circa 6 mila euro, derivanti dalla vendita dei biglietti. E’ successo nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Secondo la ricostruzione della polizia che sta conducendo le indagini, i ladri sarebbero entrati da un ingresso secondario, lato cimitero, rompendo il lucchetto con cui era chiuso il cancello. Una volta spalancato sarebbero entrati fino a raggiungere l’ingresso dal lato interno, là dove è posizionata la biglietteria. E’ da quel cancello secondario, trovato aperto, che mercoledì sono entrati i primi turisti. Per questo gli operatori al loro arrivo li hanno trovati già dentro, ancora prima dell’orario di apertura. Ma soprattutto ancora prima che il grande cancello principale fosse aperto. Era evidente che qualcosa non tornasse. E infatti, una volta dentro, hanno fatto l’amara scoperta, qualcuno era entrato e aveva rubato computer, cassa e contanti frutto dei biglietti effettuati negli ultimi giorni. Ancora un mistero il fatto che l’allarme non sia regolarmente scattato. Il 1° maggio la Fortezza è comunque rimasta aperta ai turisti arrivati in città, per loro ingresso gratuito vista l’impossibilità di rilasciare biglietti.

Ga.P.