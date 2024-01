I ragazzi sul "treno della memoria"

PRATOVECCHIO

Nel mese in cui si celebra il Giorno della Memoria è iniziato per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria dell’Ic "Alto Casentino" di Pratovecchio Stia, il primo incontro con le educatrici del percorso "Il treno della memoria". Il 29 febbraio, gli studenti insieme ai docenti e dalle educatrici dell’associazione, saranno accompagnati in Polonia, prima a Cracovia, dove visiteranno il Ghetto e il Quartiere ebraico di Kazimierz con la sua sinagoga, la Fabbrica di Shindler e il campo di concentramento di Plaszow, e poi nel campo di Auschwitz-Birkenau, simbolo delle atrocità delle deportazioni naziste.

Non solo un viaggio, ma un vero e proprio percorso esperienziale, nei luoghi della Shoah per non dimenticare quanto accaduto nei campi di sterminio nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, ripercorrendo la storia nei luoghi in cui è stata vissuta. Un percorso articolato su attività didattiche, incontri, laboratori e testimonianze dirette, alla scoperta di una delle pagine più buie della storia del ‘900. Una preziosa occasione, per non dimenticare e per mantenere vivo il ricordo, che consentirà ai giovani studenti casentinesi di guardare al passato con la consapevolezza che è la memoria ad alimentare la speranza che l’Olocausto non venga dimenticata.

Sara D’Alessandro