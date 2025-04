I Punkcake al Firenze Rock

Arezzo, 08 aprile 2025 – I Punkcake, ormai nota giovane punk band del Valdarno, suoneranno il 15 giugno prossimo come uno dei gruppi di apertura del concerto dei Green Day, all’interno di uno dei festival rock più importanti e seguiti in Italia, il Firenze Rocks. Una notizia che ha di nuovo proiettato il nome del gruppo su una vetrina di portata nazionale. La band, composta da Damiano Falcioni (basso e voce), Sonia Picchioni (voce), Lorenzo Donato e Bruno Bernardoni (chitarre) e Lorenzo Migliore (batteria), è nata alla fine dell’estate 2020, nel pieno del clima pandemico. L’idea è sbocciata proprio nei mesi della prima quarantena, quando Damiano e Sonia, spinti dalla comune passione per il rock – in particolare per il punk – hanno deciso di trasformare la loro amicizia e il bisogno di esprimersi in un progetto musicale concreto. In poco tempo i Punkcake sono riusciti a farsi spazio tra i giovani talenti emergenti, alternando concerti e produzioni originali. Ma è con la partecipazione all’edizione 2024 di X Factor che il gruppo ha ottenuto la visibilità del grande pubblico, mettendo in mostra uno stile diretto, irriverente e autentico, fedele alle radici del punk ma capace di dialogare con il presente.

L’annuncio della loro presenza alla Visarno Arena del Firenze Rocks 2025 come opening band dei Green Day rappresenta un’ulteriore svolta. Salire su quel palco, davanti a migliaia di spettatori, condividendo la scena con una delle band più iconiche della storia del rock, non è solo un premio alla costanza e alla passione, ma anche un’altra opportunità di crescita artistica e personale. Per il Valdarno, si tratta di un orgoglio musicale: un gruppo nato e cresciuto sul territorio, che porta con sé storie, suoni e sogni, sta per vivere un’altra delle esperienze più significative della sua giovane carriera. Dopo il successo ottenuto nell’ultima edizione di XFactor, i Punkcake sono intanto pronti a fare il grande passo.

La band valdarnese farà uscire la prossima estate il suo primo album. Le registrazioni sono iniziate a febbraio, con l’obiettivo di pubblicarlo in tempo per la stagione estiva e per un tour con canzoni originali. Il gruppo, nato alla fine dell’estate 2020, è composto da Lorenzo Donato e Bruno Bernardoni alle chitarre, Lorenzo Migliore alla batteria, Damiano Falcioni (basso e voce) e Sonia Picchioni (basso e voce). Un quintetto che, dopo l’esperienza televisiva, ha visto crescere rapidamente il proprio pubblico e ora punta a consolidarsi con un progetto discografico tutto loro.