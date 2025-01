I prossimi lavori dell'azienda Atam

Arezzo, 13 ottobre 2021 - Nuovi lavori in città. Questa volta riguarderanno il rifacimento della segnaletica orizzontale che coinvolgerà alcune zone della città giovedì 14, venerdì 15 e lunedì 18 ottobre. Dalle 7 alle 20, in corrispondenza dei lavori, verranno interessate dal divieto di sosta con rimozione via Leone Leoni tra il civico 80 e il civico 70, via Fra Guittone negli stalli di fronte al civico 1, via Niccolò Aretino tra il civico 15/A e il civico 21/A, via Margaritone tra piazza Sant’Agostino e via Crispi, via Piave dall’intersezione con via Vittorio Veneto al civico 6, via Trasimeno dal civico 95 all’intersezione con via Guelfa, via Puccini in alcuni stalli nell’area di sosta all’altezza del civico 123, via Fratelli Lumiere in alcuni stalli nel piazzale davanti al civico 23, nell’area di sosta a pagamento di via Campo di Marte.