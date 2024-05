I numeri del festival del fumetto. Settanta artisti in due weekend. Supereroi e matite prestigiose

La nuova avventura del festival del fumetto è partita. Taglio del nastro questa mattina per la seconda edizione del Cortona Comic che si è subito ritagliata uno spazio nel panorama delle fiere del fumetto. È nata dalla pancia di Cortona Sviluppo con l’importante sostegno artistico dell’associazione il Minotauro e il contributo di Banca Popolare di Cortona, Selica, Conad negozio di Camucia e altre aziende e sponsor tecnici. "Sono emozionato e felice di inaugurare questa seconda edizione – conferma Fabio Procacci amministratore unico di Cortona Sviluppo - sento questo progetto quasi come un figlio. Nato per caso, parlando con amici in comune che hanno fatto sì che entrassimo in contatto con Domenico Monteforte, oggi anima artistica del festival. Eravamo alla ricerca di qualcosa che potesse dare una scossa alla città e portasse una ventata di novità soprattutto per i giovani. Tutto lo staff di Cortona Sviluppo ha lavorato a testa bassa e con grande umiltà per dare vita alla prima edizione che si è rivelata vincente. Con altrettanta passione abbiamo lavorato a questa seconda edizione.

Crediamo che sia stato un modo geniale per mettere insieme arte e divertimento unendo generazioni anche tanto lontane tra loro con un unico format". Due fine settimana di eventi, con un’offerta di iniziative per tutti i gusti e tutte le età. L’avvio, questo primo fine settimana viene dedicato al tema "Fantasy e Umoristico". 1 e il 2 giugno ci sarà invece spazio per "Eroi e Supereroi".

Più di 70 gli artisti presenti con un programma intensissimo di conferenze, incontri, interviste, workshop e tutto ciò che ruota intorno alla cultura del fumetto. In questa seconda edizione ancora più forte è il legame che il Cortona Comics ha intessuto con le scuole del territorio. Tutti gli istituti cortonesi di ogni ordine e grado con un particolare coinvolgimento del Liceo Artistico portano al festival progetti su arti figurative e multimedia. Questi ultimi parteciperanno a un corso di specializzazione fatto dalla Scuola Internazionale del Comics. Tra coloro che hanno portato il loro fattivo contributo alla manifestazione c’è anche Paolo Giulierini già direttore del museo Mann di Napoli che ha fatto anche lezioni e progetti con i ragazzi. "È una scelta che non nasce per caso – conferma ancora Procacci – questo festival vuole essere anche un modo per far conoscere ai giovani il mondo che sta dietro al fumetto, farglielo vivere come un’opportunità anche con sbocchi lavorativi. Abbiamo esempi anche di artisti cortonesi oggi lanciatissimi in tal senso. Se si avrà la lungimiranza di portarlo avanti, sono convinto che si potranno fare cose egregie". Il progetto musicale che si lega al fumetto è stata un’altra interessante intuizione. "Quest’anno ci sarà anche un’integrazione maggiore tra le star musicali presenti al concerto del 30 maggio e gli artisti del Comics" , sottolinea ancora Procacci.