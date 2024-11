I numeri del derby del Valdarno

Arezzo, 01 novembre 2024 – Sarà questo del Virgilio Fedini il confronto numero 105 della storia fra le grandi rivali valdarnesi, Sangiovannese e Montevarchi, il 79 esimo di campionato ed il 53 esimo sul terreno Sangiovannese (38 i precedenti di campionato). Il bilancio complessivo dei 104 precedenti, che tengono conto anche delle partite giocate in Coppa Italia, Coppa Toscana e Coppa Volpi dicono 36 successi e 112 reti per la Sangiovannese; 31 vittorie e 91 segnature per il Montevarchi; 37 incontri terminati in parità. 78 invece gli incontri di solo campionato con: 24 successi rossoblù, 23 vittorie azzurre e 31 pareggi. Sfida in campionato numero 39 a San Giovanni dove abbiamo avuto: 16 successi per il Marzocco; 9 vittorie esterne rossoblù e 13 pari tra cui lo 0-0 dell'ultimo confronto disputato lo scorso febbraio al Fedini. Massimo ritardo la vittoria della Sangiovannese, che manca da 5 incontri e più esattamente dalla partita di andata della stagione 2919-2020 (1-0 con goal di Scoscini).

Gli ultimi 5 confronti hanno visto 2 pari e ben 3 vittorie aquilotte fra le quali il "famoso" 2-0 che diede alla squadra di Malotti la matematica certezza della promozione in C. La lunga emozionante storia incominciò a Montevarchi il giorno 8 Dicembre 1929, una domenica fredda e spruzzata di neve: i padroni di casa ebbero la meglio per 3-0 con goal di Marchionni e doppietta del grande centravanti livornese Busoni . Sono stati 10 i derby del Valdarno giocati nel mese di novembre (3 soltanto quelli a San Giovanni) con 4 successi della Sangiovannese, 3 del Montevarchi e 3 anche i pareggi. E c'è un...precedente anche per quel che riguarda il giorno 3, esattamente l'incontro giocato al "Brilli Peri" in serie C nella stagione 1974-75 e finito in parità, 0-0, senza grandi emozioni. Gli altri 9 confronti in campionato nell' undicesimo mese dell'anno: Il 28 novembre 1948 in serie C 3-1 azzurro a Montevarchi con i goal di Malinconi, Pierdomenico Donati, Remo Bronzi e di Bassilichi per i padroni di casa. Il 15 novembre 1953 in promozione Monte - Sangio 2-1 con doppietta aquilotta di Cacioli e goal di Ruggiti. Il 28 novembre 1954 al vecchio "Galli" di San Giovanni successo esterno dei rossoblù con goal di Castellani.

Il 10 novembre 1957 ancora in promozione finì 1-1 al Brilli Peri con le segnature di Michelassi per la Sangio e di Brachetti per il Monte. Andiamo poi al 29 novembre 1964 a San Giovanni, torneo di promozione regionale e successo azzurro con goal su calcio di rigore di Gianni Boni. 2 Novembre 1975 in serie C, il derby dei "traditori" Balleri e Bencini terminato 0-0 a Montevarchi. Il 5 novembre 1978 in C2, 2-0 rossoblù casalingo con reti di Attilio Sorbi su angolo e Bressani. 16 Novembre 1980 ancora in C2 , 1-0 azzurro all'allora stadio comunale di Piazza Palermo con rete di Fabio Fraschetti dal dischetto. Decimo e, per adesso, ultimo incontro giocato a novembre (il 14) quello "infrasettimanale" in serie D a Montevarchi con il successo del Marzocco per 3-2, dal dischetto Mencagli e Di Santo e Gerardini, Essoussi e l'ex Regoli per i padroni di casa. È il 40 esimo campionato che le due squadre fanno insieme, l'undicesimo di serie D dove la Sangiovannese vanta 32 partecipazioni contro le 19 dei rossoblù. 22 volte complessive il Monte ha preceduto i rivali, 16 la squadra azzurra e in due occasioni la classifica ha recitato alla fine parità perfetta, 20 gli incontri giocati in quarta serie con 8 successi montevarchini, 3 della Sangiovannese e 9 pareggi.

E veniamo ai marcatori: Quattro sono stati i triplettisti in una sola gara e cioè gli azzurri Donati e Tampucci ed i rossoblù Bacci e Furiani. Brandolini e Passetti al comando con 5 reti a testa. Per la Sangiovannese 4 goal Donati, 3 Bongini e Tampucci. Per il Montevarchi 3 per Bacci, Furlani e Cacioli. Rossano Boni e Lucaccini sono andati a segno con entrambe le casacche . 12 i doppi tecnici nella storia: Balleri, Braglia, Caroni ,Cucchi, Compiani, Calori, Grassi, Magherini, Malotti, Rigucci, Sorbi e Wolk, ma il derby su entrambe le panchine lo hanno giocato solo Balleri, Braglia, Calori e Rigucci. Roberto Malotti ha giocato e allenato tutte e due le squadre. Fra i fedelissimi in campo ben 17 derbies per Poli (M) e Ravenni (S ), mentre il grande Francesco Petagna vanta 17 presenze in panchina alla guida della Sangiovannese. Primo derby per Lelli, mentre Marco Bonura di derby valdarnesi ne ha giocati 3 fra coppa e campionato nella stagione 2000-2001 coincisa con il ritorno della squadra azzurra fra i professionisti dopo 17 anni di...letargo. Bilancio fatto di una vittoria e due pari per lui che è stato fra gli 11 giocatori che hanno poi anche allenato il Marzocco (Acconcia, Prini, Michelotti, Furelli, Macchia, Fraschetti, Maestripieri, Malotti, Coppi, Calori e Bencivenni).

Le vittorie più larghe: 6-0 del Montevarchi nella stagione 1953-54 , 5-0 azzurro nel campionato 1948-49. Infine, un triste anniversario. Ricorrono esattamente 80 anni dalla scomparsa di Renato Pieraccioli, avvenuta dopo un derby amichevole giocato a San Giovanni al vecchio stadio. Persona benvoluta e stimata, Pieraccioli rimane nella memoria degli sportivi non solo di quelli di fede rossoblù. Un ricordo comune oltre la rivalità sportiva sarebbe per chi scrive una cosa bella e che forse chiuderebbe una pagina tristissima che segnò il dopoguerra non solo sportivo delle due città.

(Hanno collaborato Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri)