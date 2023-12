I mercatini invadono il centro. Il weekend con l’arte dei presepi

di Claudio Roselli

Fine settimana ricco di appuntamenti nell’ambito del Borgo del Natale 2023 a . Si comincia oggi dalle 16.30 alle 18 con la sfilata delle Frecce del Borgo (moto) per le vie del centro storico, poi alle 19 in cattedrale è in programma il concerto dell’orchestra Giovani Armonie. Quella di domani sarà la domenica nella quale sono previste diverse iniziative legate alla quarta edizione della Mostra di Arte Presepiale-Città . Alle 10 si comincia con il "Natale di Solidarietà", tradizionale consegna di pacchi regalo alle Rsa da parte dei soci dell’Accademia Enogastronomica della Valtiberina. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la sezione soci Valtiberina di Unicoop Firenze. Alle 17 sarà la volta di "Ragazzi di Bottega", una particolare serata musicale all’interno di una delle ultime "vere" botteghe artigiane della Città di Piero della Francesca, la Taberna Artis di via Aggiunti. Suoneranno Valter Ligi e Samuele Martinelli. E dalle 17 alle 19.30, "Il Presepe si Anima" con "Porca et Vinum", che prevede la partecipazione di Marcus Carnifex e Mauritius Host, all’interno del Chiostro del Pellegrino, nella ex scuola media Luca Pacioli . La Mostra di Arte Presepiale è ormai diventata una splendida realtà e uno degli eventi natalizi più importanti del centro Italia per qualità e numero di opere esposte. La "Valle dei Presepi" come dichiarato dal sindaco Fabrizio Innocenti è ormai una realtà: "La nostra città ha una lunga tradizione in questa arte, questa mostra è cresciuta tantissimo diventando un fiore all’occhiello del nostro Borgo, assieme al ‘Grande Presepe’ della Società Rionale di Porta Romana e al Presepe Vivente della Proloco di Gricignano. Il fatto che queste tre realtà collaborino insieme per il Borgo mi fa enormemente piacere".

A completare la giornata di domani, il mercatino nelle casette di legno, quello della Croce Rossa dalle 9 alle 19 e poi spazio a danza e canto in piazza Torre di Berta (ore 16,30) a cura di Tedamis; la piazza principale della città farà poi spazio alle zumba alle 18 con il Diamond’s Team Evolution e alle 19 l’esibizione di danza a cura del Danzificio.