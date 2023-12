I donatori del Sorriso portano regali ai pazienti della pediatria

Arezzo, 20 dicembre 2023 – Giocattoli per bambine e per bambini. Bambole, blocchetti da costruzioni e macchinine oltre a giochi da tavolo come il Monopoly.

Sono i regali che l’associazione “I Donatori del Sorriso Onlus” ha portato ai bambini del reparto di Pediatria del San Donato.

L’associazione con sede a Portici, e volontari che si spostano in tutta Italia, svolge attività di sensibilizzazione verso gli ospedali pediatrici italiani. Quest’anno l’associazione ha scelto di regalare un sorriso ai bambini costretti a trascorrere le festività natalizie nel reparto di pediatria dell’ospedale di Arezzo.

Ed Arezzo è uno dei cinque ospedali italiani, insieme agli ospedali di Napoli, Ancona, Vicenza e Verona, scelti in occasione del Natale 2023 da “I Donatori del Sorriso”.

«La nostra mission – dice l’Associazione - ha la finalità di rendere più allegra la degenza del piccolo paziente nel reparto ospedaliero, mediante l'utilizzo di abiti da clown e camici da dottori con una serie di gadgets, gags e giochi vari distogliendo così il pensiero dall'ambiente e dalla situazione che il piccolo paziente stà sopportando».

Adesso i regali donati dalla Onlus saranno consegnati ai piccoli pazienti della Pediatria aretina diretta dal dr. Marco Martini.