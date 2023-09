I complimenti di Mattarella. Alessandro salvò una vita: protagonista nella diretta Rai

"Il presidente? Gli ho stretto la mano mentre se ne andava. Mi ha sorriso e mi ha detto: “Complimenti“ mentre la scorta lo ha portato via. È steta l’ennesima emozione di una giornata indimenticabile".

Alessandro Dioni, 17 anni, da qualche mese è al centro della scena per quello che considera un gesto normale, che "chiunque al mio posto avrebbe fatto". Eppure in un mondo sempre più cinico ed egoista è diventato lo studente-eroe che ha salvato la vita a un cinquantenne, Marcello Amadori, andato in arresto cardiaco durante una festa a inizio luglio nella parrocchia di San Marco in via Romana.

Ieri a Forlì Dioni era ospite della cerimonia di apertura dell’anno scolastico "Tutti a scuola" a Forlì alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Con lui sul palco di Rai 1 nella diretta condotta da Flavio Insinna e Malika Ayane anche Marcello Amadori, l’impiegato di 52 anni, che è salvo grazie alla prontezza di Alessandro. "Ho potuto salvare la vita di Marcello colpito da un infarto grazie alla scuola, dove ho imparato a usare il defibrillatore" ha detto il diciassettenne dagli schermi della Rai.

"Si stava concludendo la festa dell’ultimo giorno del campo estivo organizzato per i ragazzi in parrocchia - da detto Dioni che è animatore di un gruppo parrocchiale - a un certo punto ho sentito l’urlo di una signora, mi sono girato e ho visto Marcello che era appena caduto a terra. Lui cercava di respirare, poi a un certo punto ha smesso di respirare. Allora ho cominciato tutte le manovre, sono andato a prendere il defibrillatore, gli ho dato tre scariche scariche, poi sono arrivati gli operatori del 118".

Oltre al coraggio, l’adolescente è riuscito a mettere in salvo l’uomo grazie alle tecniche apprese a scuola. "Ho imparato a usare il defibrillatore al liceo, grazie al dirigente scolastico Mariella Ristori che ha voluto realizzare un corso di primo soccorso. Sin dal primo anno a scuola impariamo a fare il messaggio cardiaco e negli anni successivi impariamo a usare il defibrillatore".

Federico D’Ascoli