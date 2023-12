I cento anni dell’Aci. Tre giorni di eventi. Focus sulla sicurezza mostre e motorsport

di Gaia Papi

AREZZO

"Un centenario all’insegna di un messaggio volto alla sicurezza alla guida" così il presidente Bernardo Mennini sintetizza un anno di festeggiamenti dell’Aci Arezzo. Il 2023 è stato un anno indimenticabile per lo storico Automobile Club cittadino, fondato 1923, che ha spento ben 100 candeline. Un traguardo davvero notevole che è stato celebrato dall’ente con una serie importante di progetti e iniziative, sia istituzionali che sportive, proposte nell’arco di tutto l’anno che sta per concludersi. Ha deciso di chiudere i festeggiamenti con una tre giorni alla Casa dell’Energia ricca di eventi, con l’esposizione di auto Bugatti e Ferrari e con la possibilità di testare gratuitamente un vero simulatore di F1. Un intenso fine settimana iniziato ieri che proseguirà fino a domani. Oltre alla suggestiva mostra fotografica sui 100 anni di Aci, curata da Glauco Ciacci, i visitatori potranno anche ammirare tre auto d’epoca di grande pregio (Bugatti e Ferrari).

Oggi si inizierà con i saluti istituzionali e l’annullo filatelico postale. Subito dopo, alle 11, spazio a "Prevenzione dell’incidentalità e nuove tecnologie", un convegno interamente dedicato alla sicurezza stradale introdotto dal presidente Aci Arezzo Bernardo Mennini e con la partecipazione di Andrea Cauli come moderatore e di Lucia Vecere, dirigente ufficio mobilità e sicurezza stradale Aci, di Francesco Ciro Scotto, direttore studi e ricerche della Fondazione Caracciolo e di Aldo Poponcini, comandante della Municipale, come relatori. Presente anche il presidente nazionale di Aci, Angelo Sticchi Damiani, atteso il presidente della Regione, Giani. Alle 16.30 sarà presentata una tavola rotonda sulle eccellenze dello sport automobilistico.

Anche in questo caso sarà il presidente Mennini ad introdurre i prestigiosi ospiti: il moderatore Claudio Roselli, Luca Marmorini, direttore Motori ed Elettronica della Scuderia Ferrari dal 2009 al 2014, Matteo Perini, Fia Steward, Andrea Fausti, pilota ed istruttore guida sicura, Carlo Cassina, navigatore e Claudio Gialli, storico del motorismo aretino. Sarà l’occasione per fare un excursus sulla storia del motorismo aretino, ma con uno sguardo al futuro, sempre più roseo. L’ultimo giorno, domani alle 15.30, ci sarà l’incontro dedicato al team Rossi 4x4 con il racconto "Il deserto: una sfida con sé stessi", a straordinaria avventura dell’Africa Race. In questi giorni sarà sempre possibile, dalle 10.30 alle 18,30, cimentarsi in prove pratiche gratuite di pilotaggio con istruttori professionisti su simulatori Rally – F1 e scuola guida. Chi ha la quattro ruote nel cuore potrà prendere il volante e vivere realisticamente una gara, sempre nel segno della sicurezza. Si lega, infatti, al fiore all’occhiello di questo centenario: "Guida che ti guido", progetto che ha visto l’Aci Arezzo entrare nelle scuole aretine per educare i piccoli automobilisti di domani alla cultura della sicurezza stradale.