I Cammini di Francesco. Al via il concorso di composizione

Nell’ambito del Festival dei Cammini di Francesco, Fondazione Progetto Valtiberina ha indetto per il secondo anno consecutivo il Concorso Internazionale di Composizione rivolto a tutti i compositori di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età. Il tema del "Dono", filo conduttore dell’edizione 2024 del Festival, dovrà essere sviluppato in musica e presentato sotto forma di composizione. Il concorso si articola in due diverse sezioni: Composizione per Ensemble Strumentale e Composizione per voce recitante con Ensemble Strumentale e ogni partecipante potrà presentare una o più composizioni per ogni sezione, purchè siano inedite e non premiate in altri concorsi. Ogni composizione non dovrà superare i 15/20 minuti. Anche quest’anno la direzione artistica sarà affidata al M° Fabio Battistelli e M° Laureta Cuku Hodaj, mentre la giuria sarà presieduta dal M° Fabrizio De Rossi Re. Le migliori composizioni selezionate, oltre a quella del vincitore, saranno eseguite dall’Ensemble Contemporaneo del Festival in uno dei concerti programmati nel corso della manifestazione contestualmente alla premiazione finale. Fondazione Progetto Valtiberina elargirà al compositore dell’opera vincitrice una borsa di studio di 500 euro. È possibile consultare il bando pubblicato sul sito https://www.fondazioneprogettovaltiberina.it/.