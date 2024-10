I balestrieri in gara per ricordare Procelli. Tiratori da Gubbio, San Marino e Norcia

Gran finale per l’attività agonistica dei balestrieri di Sansepolcro con la disputa questo pomeriggio (inizio alle 14.30 nel sottotribuna dello stadio Tevere) del Memorial Bista Procelli, la gara in onore del grande armaiolo biturgense morto nel 1998, che ha segnato una svolta nella costruzione delle balestre, perfezionandole in misura consistente sotto l’aspetto tecnico e facendo in modo che, con l’ausilio degli artisti che avevano modellato il teniere, diventassero anche vere e proprie opere d’arte. I partecipanti sono in totale 61 fra tiratori di Sansepolcro (che sono in maggioranza), di Gubbio e di San Marino e Norcia, purchè i rappresentanti di queste ultime due società posseggano una balestra realizzata da Bista, con l’obbligo di adoperarla per la specifica competizione. Un’occasione non soltanto per sfidarsi, ma soprattutto per cementare ulteriormente l’amicizia che regna fra i vari sodalizi armigeri, anche in nome di Giovan Battista Procelli, che dalla sua officina di via Luca Pacioli per anni ha garantito armi competitive a chiunque gliele commissionasse, non soltanto di Sansepolcro. E Luciana Casacci, l’artista che ha dipinto la rotella sulla quale si disputerà la finale a due, ha voluto proprio riprodurre il luogo nel quale Procelli lavorava, che si affacciava sulla suggestiva piazza Santa Chiara.

Tornando indietro di un paio di settimane, la tenzone individuale dei balestrieri biturgensi in onore di Piero della Francesca, caratterizzata da 23 partecipanti ma con un livello qualitativo alquanto elevato, ha registrato il successo del veterano Silvio Panichi davanti ad Alessandro Tizzi e a un altro balestriere di lungo corso, Claudio Boncompagni. A Panichi, oltre al premio d’onore, è andata anche la bella rotella (pressochè intonsa nel soggetto) dipinta dalla giovanissima e promettente Gioia Baldi, studentessa del locale liceo artistico "Giovagnoli". Nel frattempo, un omaggio molto gradito è arrivato per la società: Matteo Tacconi, artista fotografo di Sansepolcro, ha donato a essa 25 scatti d’autore che immortalano l’edizione 2009 del Palio della Balestra in piazza Torre di Berta, vinta dal biturgense Lorenzo Dell’Omarino. Una dimostrazione di come la città senta sempre più questo appuntamento che da secoli è un capitolo fisso della storia della città.

