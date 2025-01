I 40 anni di Studio Astra . La mostra celebrativa al Circolo Artistico

Quarant’anni al servizio dell’economia aretina. Il 2025 è un anno storico per Studio Astra che, fondata nel 1985, ha raggiunto un importante traguardo con cui trova consolidamento tra le più longeve agenzie italiane specializzate in consulenza strategica di marketing, comunicazione e pubblicità. L’anniversario rappresenterà un’occasione per raccontare e ripercorrere le evoluzioni dell’economia e dell’imprenditoria locale e culminerà in una mostra dal titolo "Quarantastra" da sabato 5 aprile al Circolo Artistico.