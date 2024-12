Ha aperto i battenti “Eurospin”, prosegue l’opera di rivitalizzazione dell’area “ex Cose di lana”

Arezzo, 12 dicembre 2024 - Il percorso di riqualificazione dell’area ex “Cose di Lana” raggiunge un nuovo importante obiettivo con l’inaugurazione questa mattina del nuovo punto vendita “Eurospin” di Sansepolcro, alla cui cerimonia di taglio del nastro della struttura sono intervenuti gli amministratori di Palazzo delle Laudi.

“Con questa inaugurazione” ha commentato il sindaco Fabrizio Innocenti “prosegue l’opera di rigenerazione di un’ampia area che lamentava diversi problemi. Il marchio che comincia oggi il suo lavoro si aggiunge ad altri già operativi sul posto e si propongono come valore aggiunto per l’intera comunità anche per la presenza di attività di respiro internazionale.

Proseguiremo nell’opera iniziata verso il completamento di un progetto che ridisegna completamente il volto di una parte della città in condizioni sin qui critiche”.

“Sta nascendo una nuova realtà commerciale e direzionale in questa porta d’ingresso alla città” dichiara il vicesindaco Riccardo Marzi “grazie al proficuo rapporto di collaborazione con la società 4Progress.

Al di là della presenza di nuove realtà, il dato che emerge è che stanno tornando gli investitori a Sansepolcro, invertendo una tendenza che ci affliggeva da anni. E questo significa portare ammodernamenti, opere e posti di lavoro.

Questo ennesimo progetto costituisce processo generalizzato di trasformazione della zona industriale di Sansepolcro, che ha previsto un significativo intervento edilizio di rigenerazione di un ambito urbano in stato di abbandono e la creazione di un nuovo comparto con destinazione commerciale, direzionale e produttivo, senza dimenticare il miglioramento della rete stradale di collegamento sul posto”.

“Con questa seconda apertura dopo quella del McDonald’s dell’agosto scorso” dice L’Ad di “4Progress” Alessandro Luzzi “prosegue l’azione di rivitalizzazione dell’intera area. Un percorso che non si fermerà qui ma che prevede nuovi step nel primo semestre del 2025.

Grazie alla sinergia fra pubblico e privato in tempi anche piuttosto rapidi siamo riusciti a dare un nuovo volto e nuove opportunità ad una zona alle porte della città notevolmente degradata e ora pienamente fruibile.

Ricordo infine che il progetto ha visto inoltre la riqualificazione completa degli spazi esterni e la creazione di nuove aree di sosta alberate con circa 200 posti auto e 50 posti bici”.