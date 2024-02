Guide turistiche: giornata di visite a San Lorenzo Il Centro Guide Arezzo organizza visite gratuite in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica il 25 febbraio. Itinerario alla scoperta di San Lorenzo e Porta Crucifera, con possibilità di offerte per il restauro di un'opera d'arte in memoria di Adina Persano. Prenotazione consigliata.