Guasto alla linea elettrica ad Arezzo, ritardi sui treni ad alta velocità

Arezzo, 14 settembre 2023 – Disagi per chi viaggia in treno nel pomeriggio di oggi. La circolazione ferroviaria risulta infatti rallentata sulla linea dell'alta velocità Firenze-Roma per un guasto alla linea elettrica a b, in provincia di Arezzo.

Il guasto - si legge sul sito di Trenitalia - si è verificato alle 16.40. I treni Alta Velocità - si legge sempre sul sito - possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Arezzo e Chiusi e registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.