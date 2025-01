Guasto alla rete elettrica: "La soluzione in giornata"

MARCIANODovrebbero risolversi entro la giornata di oggi i disservizi alla rete Enel nel comune di Marciano e precisamente nella frazione di Cesa. Questa mattina è stato programmato un intervento urgente sulla rete che richiederà un’interruzione di corrente dalle ore 9 alle 12:30 interessando le strade: via di Pozzuolo, via F. Petrarca, via G. Verdi, via A. Manzoni, via U. Foscolo, via G. Pascoli, via Castiglioni, via Cassia. Un disservizio che ha creato non pochi mal di pancia tra i cittadini della frazione marcianese che da domenica scorsa fino a martedì hanno subito black out elettrici continui e prolungati, dalle 17.30, fino ad almeno le ore 23. Una situazione resa ancora più difficile dalle temperature particolarmente pungenti di questi giorni che hanno costretto al freddo molti utenti. Pare proprio che sia stato il maltempo ad aver generato il guasto a causa della caduta di alberi a grosso fusto. "Il problema era stato individuato e anche risolto, poi lunedì e martedì è scattato un circuito di bassa tensione sempre nella stessa zona, conferma Enel. Della situazione si erano subito interessate le forze politiche del territorio. Era stato lo stesso consigliere comunale di Civico24, per primo a chiedere soluzioni alternative se il guasto non fosse stato riparato. "Siamo molti soddisfatti della risposta tempestiva da parte del fornitore", conferma Gentile. "È fondamentale ricordarsi che noi rappresentanti dei cittadini abbiamo il compito di amplificare la loro voce ed usare tutti gli strumenti a nostra disposizione per trovare le soluzioni. In questo caso ci siamo riusciti e ne siamo orgogliosi". Altrettanto soddisfatta la sindaca di marciano Maria De Palma. "Il guasto che ha causato i disagi nella zona di Cesa non rientra nelle competenze dirette del Comune, ma l’Amministrazione ha voluto occuparsi della questione con particolare attenzione, considerato l’impattosu una vasta parte della cittadinanza. Fin dal primo disservizio, ci siamo attivati per comprendere l’origine del problema e sensibilizzare il gestore Enel affinché intervenisse con la massima celerità. Dopo attente verifiche, è stato possibile individuare la causa del guasto, che comporta anche l’intervento urgente di oggi. Comprendiamo il disagio che tale interruzione potrebbe comportare, ma si tratta di un lavoro urgente e indifferibile per evitare ulteriori problematiche in futuro".