Guardia di Finanza Arezzo: avvicendamenti al comando di due reparti

Arezzo, 20 giugno 2025 – Il 12 giugno, nella caserma “Gen. Del Buono”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, è avvenuto l’avvicendamento al Comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Arezzo tra il Colonnello Lorenzo Levita ed il Tenente Colonnello Federica Iervoglini.

Il Col. Lorenzo Levita lascia il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria aretino dopo due anni di intenso lavoro, durante i quali ha conseguito importanti risultati nel settore della polizia tributaria e ha condotto rilevanti indagini soprattutto a contrasto delle frodi fiscali e della criminalità economica.

L’Ufficiale andrà a ricoprire il prestigioso incarico di Comandante del II Gruppo di Bologna. Assume l’incarico di Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria il Ten. Col. Federica Iervoglini, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Ancona.

L’Ufficiale, 42 anni, si è arruolato nel Corpo nel 2003, frequentando il corso presso l’Accademia della Guardia di Finanza, al termine del quale ha conseguito la laurea specialistica in Scienze della sicurezza economico finanziaria presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lungo la carriera ha prestato servizio prevalentemente in incarichi operativi nelle città di Savona, Roma, Taranto e Ancona.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Walter Mazzei, ha rivolto il suo sentito apprezzamento al Col. Lorenzo Levita, per il lavoro svolto, augurandogli di continuare a conseguire importanti traguardi professionali, e ha formulato i migliori auguri per il nuovo incarico al Ten. Col. Federica Iervoglini.

Nei giorni scorsi, inoltre, al termine un lungo percorso ricco di soddisfazioni e di riconoscimenti, è andato in pensione il Comandante della Tenenza di Poppi, Luogotenente Cariche Speciali Stefano Rovetini il quale, dopo aver trascorso gran parte della propria carriera in Provincia di Arezzo con brillanti risultati, ha ricoperto negli ultimi tre anni l’incarico di Comandante del Reparto casentinese.

Al comando della Tenenza è subentrato il Luogotenente Cariche Speciali Massimo Romano, laureato in scienze politiche, che vanta un’esperienza pluridecennale maturata presso Reparti della Provincia di Arezzo e, in particolare, in delicati incarichi presso il Comando Provinciale.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, Colonnello Walter Mazzei, in occasione dell’avvicendamento, avvenuto presso la Caserma “App. F. Meattini” di Poppi, ha ringraziato il Luogotenente Rovetini per l’indiscussa professionalità e il proficuo impegno dimostrato durante il proprio mandato rivolgendo, al contempo, al Luogotenente Romano un personale augurio di “buon lavoro” nell’incarico di Comandante della Tenenza.