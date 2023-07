Arezzo, 7 luglio 2023 – Graziella Braccialini ha inaugurato un nuovo negozio in Piazza della Signoria.

La holding toscana impegnata nei settori della moda e del gioiello sta perseguendo un percorso di sviluppo commerciale nei luoghi più iconici di città di tutto il mondo e, in quest’ottica, l’ultima apertura è stata prevista direttamente nel cuore di Firenze.

Il negozio monomarca in Piazza della Signoria, sviluppato su venticinque metri quadrati, consolida la presenza di Graziella Braccialini nel capoluogo toscano e va a integrarsi ai due punti vendita già attivi in via dei Calzaiuoli e su Ponte Vecchio che permetteranno di esporre la varietà di una produzione che spazia tra pelletteria e bigiotteria.

Questo terzo negozio fiorentino assume una particolare rilevanza perché, oltre a essere situato in una zona turisticamente strategica, esprime il nuovo “retail concept” con cui Graziella Braccialini sta presentando la propria identità nei mercati italiani e esteri.

L’arredamento è stato concepito con il doppio obiettivo di regalare emozioni e di trasmettere un’idea di eleganza, raffinatezza, prestigio e lusso in piena armonia con le collezioni esposte, attraverso una ricercatezza di colori, luci, materiali e arredi immediatamente riconducibili al brand.

Il marmo bianco per pavimentazioni e rivestimenti, lo specchio rosa per gli arredi, l’alcantara per pareti e piani espositivi e i tagli di luce sulle scaffalature derivano da un attento studio volto a fornire riconoscibilità e evidenza alle creazioni di Graziella Braccialini.

«L’apertura in Piazza della Signoria - commenta Giacomo Gori, amministratore delegato di Graziella Braccialini, - arriva al termine di un periodo particolarmente dinamico e si inserisce in un percorso che, nei prossimi anni, ambisce a consolidare la nostra presenza nei punti di riferimento di shopping e turismo delle più importanti città italiane e estere.

Qui presenteremo le nostre linee di pelletteria e bigiotteria, capaci di esprimere l’eccellenza della creatività artigianale tipicamente toscana».