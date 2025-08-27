Grande successo a San Giovanni per lo spettacolo di Paolo Turci e Gino Castaldo

Arezzo, 27 agosto 2025 – Piazza Masaccio gremita e avvolta dalle emozioni lunedì sera per l’appuntamento del Festival Orientoccidente 2025, inserito nel cartellone dell’Estate sangiovannese. Protagonisti assoluti sono stati Paola Turci e Gino Castaldo, che hanno portato in scena lo spettacolo “La rivoluzione delle donne – Le voci femminili che hanno segnato la storia”. Un viaggio appassionato tra parole, musica e immagini, pensato per rendere omaggio alle grandi artiste che con la loro voce e la loro forza hanno cambiato non solo il panorama musicale, ma anche la società italiana. Il racconto di Castaldo e l’interpretazione intensa di Turci hanno saputo intrecciarsi in maniera perfetta, catturando il pubblico e guidandolo in un percorso di memoria e riflessione. Ad arricchire ulteriormente la serata, la presenza di Alessandro Finazzo, in arte Finaz, e Alessandro Nutini, in arte Nuto, entrambi membri della Bandabardò.

Con la loro energia e il loro talento hanno contribuito a rendere ancora più speciale un evento che ha unito narrazione e musica in una dimensione collettiva e coinvolgente. La tappa sangiovannese del festival ha confermato ancora una volta la capacità di Orientoccidente di coniugare qualità artistica e partecipazione popolare. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli artisti, agli organizzatori e al pubblico, che con entusiasmo hanno reso memorabile questa serata di arte e cultura nel cuore della città.