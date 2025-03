Grande Mercato delle Pulci: il borgo del riuso

Una giornata all’insegna del riciclo e del riuso: torna nel centro storico di Monte San Savino il Grande Mercato delle Pulci nel Borgo. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di collezionismo, di arredo e di arte, di vintage e usato, dove scoprire chicche e contribuire così a dare nuova vita a oggetti, abiti e attrezzi che hanno ancora un valore e un potenziale. Già rinviato per maltempo la scorsa domenica (era previsto inizialmente il 23 marzo) si terrà quindi oggi, a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 18,00 tra le vie del paese con 150 banchi; grazie al patrocinio del Comune e con la collaborazione di Pro Loco Monte San Savino e L’Artefice, il borgo si trasforma in un vivace centro di scambio e condivisione, dove i visitatori potranno trovare possibili acquisti per tutti i gusti, nel rispetto della tradizione che fa appunto del riutilizzo un abitudine da tramandare.

Il mercato, che si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per la primavera, offre infatti ancora una volta un’ampia selezione di oggetti di seconda mano e occasioni da non perdere: dai vinili e dischi ai libri, dagli oggetti di arredo ai vestiti, dalle monete alle macchine fotografiche e tanto altro.

Un evento che, edizione dopo edizione, si conferma come un appuntamento imperdibile per chi ama il riuso, il riciclo e il consumo consapevole, ma anche per chi è in cerca di occasioni e curiosità, e chissà, magari anche di qualche oggetto raro rimasto a lungo sepolto dentro un cassetto o una cantina. Il Grande Mercato delle Pulci, che non teme il brutto tempo degli ultimi giorni, si conferma essere una manifestazione che si distingue dalle classiche fiere vintage o di antiquariato, proponendo un’esperienza autentica e coinvolgente per espositori e aquirenti, basata sul valore della sostenibilità, dell’integrazione e anche del divertimento, da condividere con la famiglia, con gli amici e anche da soli, alla ricerca di qualche chicca per impreziosire la nostra collezione.

Insieme al Mercato delle Pulci, oggi il centro storico ospita anche l’evento "Shooting Day", realizzato grazie alla collaborazione tra WeARe e il Fotoclub Il Sansovino, che guiderà fotografi e appassionati alla ricerca dei migliori scatti per il prossimo numero del mensile. Per facilitare l’accesso all’evento, saranno attive le consuete navette gratuite, con partenza dallo Stadio Comunale, dalla zona industriale e da La Gora.