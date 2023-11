Gran tour del Casentino, incontri di formazione e visite guidate nei comuni della vallata

Arezzo, 14 novembre 2023 – Partono gli incontri formativi dell’Ambito Turistico del Casentino che faranno tappa nei vari comuni della vallata.

Gli incontri si svilupperanno durante la bassa stagione per poter coinvolgere tutti gli operatori che a vario titolo lavorano nel settore turistico.

L’impostazione innovativa dei percorsi formativi vedrà una piccola parte di formazione accompagnata da visite guidate in varie località ed attrazioni, musei ed ecomusei del Casentino, in modo da fornire ai partecipanti una conoscenza più approfondita del territorio e la sua cultura da diffondere ai viaggiatori in visita in Casentino.

La prima giornata sarà quella del 21 novembre dalle 14,30 alle ore 18,00 che vedrà come luogo Castel San Niccolò e la frazione di Pagliericcio. Tutti gli operatori appartenenti agli 11 comuni dell’Ambito saranno invitati presso la nuova sala multimediale del comune per un incontro formativo sulle dinamiche del mercato turistico.

L’incontro proseguirà con la visita al Museo della pietra lavorata per conoscere la cultura che meglio rappresenta il territorio. La giornata continua presso Pagliericcio e la bottega di un fabbro per imparare l’arte fabbrile, e infine presso Molino Grifoni con le sue antiche macine in pietra tutt’ora in produzione.

Le giornate successive vedranno coinvolte diverse tipologie di operatori e luoghi: 02 dicembre dalle 9,30 alle ore 12,30 nel comune di Montemignaio incontro per le realtà che organizzano eventi durante le varie stagioni turistiche, per essere consapevoli del grande valore della Comunità e turismo. Scopriremo insieme la realtà di Montemignaio e la sua Pieve.

13 gennaio dalle 9,30 alle ore 12,30 nel comune di Chitignano il terzo appuntamento con gli operatori del settore outdoor per conoscere la possibile realizzazione di percorsi turistici che uniscano la visita in attrazioni con percorsi all’aria aperta. Conosceremo il mondo dei contrabbandieri ed i sentieri che riportano in un viaggio nel passato.

8 febbraio 2024 dalle ore 21.00 alle 22.30 nel comune di Bibbiena quarto appuntamento di incontro e confronto con le associazioni sportive del mondo bike della vallata. Conosceremo i progetti in atto delle realtà per aumentare l’attrattività dei percorsi del territorio fruibili dai turisti e dalla comunità.

20 febbraio dalle ore 15.00 alle 18.00 nel comune di Pratovecchio Stia per scoprire la storia della valle del Casentino. Da Dante e il Medioevo al Turismo della memoria, un viaggio attraverso secoli di storia del nostro territorio e dell’arte della lana. 16 marzo 2024 dalle ore 09.30 alle 12.30 nei comuni di Bibbiena e Castel Focognano un percorso nella storia a partire dalle origini: gli Etruschi, il popolo che ha plasmato la nostra cultura.

23 marzo 2024 dalle ore 09.30 alle 12.30 nel comune di Chiusi Della Verna per scoprire il mondo dell’intermediazione turistica: come rapportarsi con le agenzie di viaggio ed i prodotti turistici dell’Ambito Turistico Casentino. 9 aprile 2024 dalle ore 16.00 alle 18.00 nel comune di Talla un incontro e confronto con i rappresentanti dei cammini che passano dalla valle del Casentino per conoscere e far conoscere uno stile di vita più che una tipologia di vacanza.

Per la partecipazione alle giornate formative è gradita l’iscrizione inviando una mail ad [email protected] oppure contattare il numero 3345302329.