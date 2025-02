Gran galà della Croce Rossa: assegnati i riconoscimenti

La donazione dell’estricatore Ferno XT, presidio medico progettato per soccorrere i pazienti in sicurezza e velocità, ha costituito il momento clou della sesta edizione del Gran Gala del comitato di Sansepolcro della Croce Rossa Italiana, tenutasi al Borgo Palace Hotel alla presenza anche di presidenti e rappresentanti di associazioni e club service della città e della vallata. Gli avvocati Tiziana Citernesi e Beatrice Selvi hanno così voluto ricordare la memoria del loro caro, Secondo Citernesi, noto imprenditore biturgense venuto a mancare nell’agosto del 2024.

La "charity dinner" è stata preceduta dall’intervento di saluto da parte del giovane presidente della Croce Rossa Italiana di Sansepolcro, Davide La Monica, che ha ringraziato tutti i partecipanti e gli sponsor e, in modo incisivo e coinvolgente, ha illustrato a tutti i presenti la maestosa opera di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, enunciando i sette principi fondamentali che la animano e sottolineando l’importanza che la stessa riveste ai vari livelli. "Sostenere la Croce Rossa vuol dire contribuire all’impegno quotidiano della più grande organizzazione umanitaria del mondo, con più di 600 comitati e oltre 130mila volontari solo in Italia", ha precisato La Monica, che poi ha aggiunto: "Le guerre nel mondo in corso, attualmente, sono ben 56 e la crisi umanitaria a Gaza e l’emergenza in Ucraina sono solo le più note vicende di un lungo elenco di conflitti. Dall’Afghanistan, alla Libia, al Myanmar, alla Nigeria, sono molte le popolazioni del mondo per cui il conflitto è la tragica normalità. Purtroppo, le norme di Diritto Internazionale Umanitario vengono spesso disattese".

Sono stati proiettati i video relativi ai tre anni di impegno della Croce Rossa Italiana in Ucraina, dall’inizio dell’emergenza a oggi, raccontati dal presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, all’annual video di Croce Rossa Italiana, per rivivere un 2024 molto speciale, alla risposta che Croce Rossa Italiana ha garantito in occasione del sisma che ha colpito Amatrice fino al superamento dell’emergenza. Poi la consegna dei riconoscimenti conferiti dalla Croce Rossa Italiana (croci di anzianità di servizio a Danila Eleonori e Lara Merendelli per i 25 anni e a Biagio La Monica per i 15 anni), a cura delle volontarie dell’Area Inclusione sociale.