Gospodinov-Pulixi-Casini ad Arezzo: Il venerdì col tris d'autore

Un venerdì con gli autori quello in programma oggi. Alle 18,30 nel Giardino Pensile del Palazzo della Provincia per Zenzero Fest 2023 ad aprire la rassegna sarà Piergiorgio Pulixi, uno dei più importanti autori noir presente in modo stabile nella Top10 della narrativa italiana, che presenterà il suo ultimo libro fresco di stampa "Stella di mare" (Rizzoli), e proprio Zenzero Fest sarà la seconda tappa del tour in terra ferma dopo le presentazioni nella sua Sardegna.

Sarà presentato oggi alle ore 18 alla libreria Feltrinelli di Arezzo in via Garibaldi 107, il libro "La guerra tiepida" il conflitto ucraino e il futuro dei rapporti tra Russia e Occidente a cura di Enrico Casini e Andrea Manciulli. Modera l’incontro Emiliano Bartolozzi, coordinatore nazionale dei comitati Fidu. Intervengono oltre agli autori, Antonio Stango presidente Fidu e Leopoldo Nuti professore di storia delle relazioni internazionali.

Il Teatro Vasariano in via dei Pileati ad Arezzo ospita sempre oggi alle 18 Georgi Gospodinov (nella foto) per la presentazione del suo lavoro, il pluripremiato romanzo "Cronorifugio". L’incontro è organizzato in collaborazione tra l’Università di Siena, la libreria La Feltrinelli Point di Arezzo e il Liceo Classico Musicale Petrarca. Interverranno Simone Zacchini e Alessandra Carbone, che curerà anche la traduzione. Georgi Gospodinov, nato a Jambol nel 1968, è poeta innovativo e raffinato, prosatore e studioso di letteratura, oggi considerato lo scrittore più talentuoso della Bulgaria. La serata sarà a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, info Feltrinelli Point Arezzo, 0575 1482137.

Con il suo esordio narrativo, Romanzo naturale (Voland 2007), accolto come una vera rivelazione, ha incontrato il favore di critica e pubblico. È tradotto in diciannove lingue. Di Gospodinov Voland ha pubblicato le raccolte di racconti…e altre storie (2008), E tutto divenne luna (2018), Tutti i nostri corpi (2020) e i romanzi Fisica della malinconia (2013) – con il quale nel 2014 è stato finalista del Premio Von Rezzori e del Premio Strega Europeo –, e Cronorifugio (2021), con il quale l’autore si è aggiudicato il Premio Strega Europeo 2021. Inoltre si è aggiudicato l’International Booker Prize 2023 consacrandosi così come uno dei più acclamati e apprezzati autori del mondo. Gospodinov presenterà il suo romanzo pluripremiato "Cronorifugio" edito da Voland. Gaustìn, un bizzarro personaggio che vaga nel tempo, inaugura a Zurigo una "clinica del passato" dove accoglie quanti hanno perso la memoria per aiutarli a riappropriarsi dei loro ricordi.