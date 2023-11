Gnocchi show. Il nulla di Gene diventa politica

"Lavorare meno, Lavorare voi" è uno degli slogan del nuovo partito che promette tutto per arrivare al niente. Si alza così il sipario sulla stagione del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Si parte stasera alle 20.45, quando sul palco salirà Gene Gnocchi con "Il Movimento del nulla": un monologo del comico e commentatore televisivo, uno show politicamente scorretto che si trasforma in una vera parodia della società di oggi. Se il proprietario delle televisioni private è diventato premier e uno dei più grandi comici capo di uno dei movimenti più importanti, perché Gene Gnocchi non dovrebbe potersi candidare alla carica di presidente? Ne scaturisce uno show che si trasforma in un vero movimento con tanto di inno e slogan, come nelle migliori tradizioni. Una vera e propria convention che si prefigge di spazzare via tutto ciò che la pandemia e la crisi energetica non hanno eliminato fino a fare tabula rasa per lasciare un foglio bianco alle nuove generazioni. Sul palco un esilarante Gene Gnocchi, all’anagrafe Eugenio Ghiozzi, comico, cabarettista, conduttore, cantante, scrittore e umorista.

Primo appuntamento musicale della stagione del Teatro Signorelli di Cortona. Stasera alle 21 sul palco del teatro sarà di scena l’Orchestra Filarmonica Pugliese. L’ensemble eseguirà brani di Mozart e Rachmaninov. La serata inizierà con l’overture delle Nozze di Figaro e proseguirà con il Concerto per pianoforte e orchestra in la maggiore kv 488 di Mozart con Raffaele D’Angelo al pianoforte e la direzione di Gudni Emilsson. A seguire saranno protagonisti il Maestro Claude Villaret e Shiran Wang al pianoforte con il piano concerto nr. 3 in d minor op.30 di Sergej Rachmaninov. Lo spettacolo rientra nel turno giallo di abbonamenti, gli ultimi biglietti disponibili sono in vendita online all’indirizzo http:www.teatrosignorelli.itbiglietti.php, su TicketOne o fisicamente alla biglietteria del Teatro Signorelli nelle date della stagione teatrale. La stagione del Signorelli è prodotta da Comune di Cortona, Accademia degli Arditi e Fondazione Toscana Spettacolo.