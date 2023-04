Gli studenti dell’Isis Valdarno protagonisti di un progetto sulla qualità dell’aria.

Arezzo, 28 aprile 2023 – Si sono fatti valere raggiungendo il podio gli studenti dell’Isis Valdarno che hanno partecipato alle XX° edizione del Convegno Scienza Firenze, il progetto nazionale realizzato dall’Associazione Diesse e che si è svolto dal 19 al 20 aprile scorsi. Protagonista, in questo caso, il dipartimento di Fisica dell’istituto scolastico sangiovannese, che ha iniziato a costruire un percorso pomeridiano di potenziamento rivolto a tutti gli alunni interessati, attraverso cui imparare la fisica proponendo sfide sottoforma di progetti da realizzare, mettendo in gioco tutte le conoscenze e abilità apprese in classe e soprattutto rafforzando e ampliando il proprio panorama di competenze. Il progetto, dal titolo “Fisici si diventa!”, ha la partecipazione al Progetto Nazionale Scienza Firenze dell’Associazione Diesse, arrivato oramai alla sua XX edizione. Nato da un gruppo di docenti di scuola superiore con l’ambizione di proporre un metodo alternativo per l’insegnamento delle discipline scientifiche, prevede l’individuazione di un tema intorno al quale gruppi di studenti con i loro insegnanti sviluppano un progetto scientifico, tutti sintetizzati in una vera e propria tesina scientifica sottoposta successivamente al giudizio di una commissione composta da insegnanti di scuola superiore, docenti universitari e ricercatori, allo scopo di selezionare i progetti più meritevoli.

Il percorso si è concluso con un convegno di due giorni al quale hanno preso parte tutti i gruppi delle scuole aderenti, che hanno presentato propri lavori attraverso l’esposizione di Poster scientifici e l’esposizione orale. Il tema di quest’anno è stato: ”Lo studio dell’aria e dei fenomeni atmosferici.”- Osservare e sperimentare nella scienza. Ben dodici tra studentesse e studenti dell’ISIS Valdarno hanno aderito al Progetto, divisi in tre gruppi di lavoro : Bonechi Francesco (2GCe), Ballestri Francesco (2Fmc), Bettoni Martina (2GCe), Corsi Davide (2GCe), Curcio Stefano (2GCe), DiMare Lucrezia (2GCe), Loss Luigi (1Emc), Pierazzuoli Lorenzo (1Emc), Stagi Dario (1Aif), Soldi Guglielmo (2Gce), Tofanelli Aurora (1Ltm), Zaccari Giulia (1Emc), seguiti dai professori Braschi Francesco, Fabbri Giovanni, Fontana Daniela e Granchi Simona.

Pensando al tema del convegno, i ragazzi hanno scelto di sviluppare una valutazione dello stato di salute dell’aria del loro Istituto, visto che quotidianamente devono respirarla. Sono stati individuati 8 punti intorno alla scuola, dove eseguire le rilevazioni. Un gruppo si è occupato di misurare i parametri atmosferici e di vederne la loro evoluzione eseguendo delle misure secondo un calendario preventivamente stabilito, un gruppo ha misurato contestualmente la concentrazioni di polveri sottili (particolato Pm10 e Pm2.5), utilizzando un rilevatore realizzato da studenti degli anni precedenti. Il terzo gruppo si è invece occupato di capire quali siano ad oggi le soluzioni per ridurre le polveri sottili dell’aria realizzando in laboratorio un filtro elettrostatico, utilizzato in vari settori per l’abbattimento del particolato). Dopo un lungo lavoro dall’inizio di Novembre alla fine di Marzo, gli studenti hanno realizzato le loro tesine e con il loro Poster hanno partecipato al XX Convegno di Scienza Firenze, che si è svolto dal 19 al 20 Aprile a Firenze, presso la Sala Esse dell’Istituto Salesiano. Hanno partecipato all’evento circa 200 tra studenti e docenti provenienti dalle scuole del territorio nazionale.

E’ stato un momento molto importante per gli studenti e per i docenti in cui si sono confrontati con altre realtà hanno avuto modo di approfondire il tema dei fenomeni atmosferici attraverso due ricercatori, Vincenzo Livizzani del CNR di Bologna e Giovanni Villani del CNR di Pisa, hanno avuto modo di esporre e presentare i loro lavori ad altri studenti e docenti. L’esperienza si è poi arricchita con i risultati conseguiti: il gruppo di Martina Bettoni, Lucrezia di Mare e Aurora Tofanelli hanno ricevuto una Menzione di Onore per la loro tesina dal titolo: “Sai cosa Respiri?” relativa all’analisi della concentrazione di polveri sottili e il gruppo di Ballestri Francesco, Bonechi Francesco, Corsi Davide, Curcio Stefano e Soldi Guglielmo, con la tesina dal titolo: ”Abbattimento dell’inquinamento!” relativa alla realizzazione del prototipo de filtro elettrostatico, hanno ottenuto il secondo posto.

“La fatica dei mesi trascorsi a lavorare insieme, ad imparare a risolvere i problemi che man mano si presentavano, ad imparare a raccogliere, sistemare, elaborare e misure, imparare a esporre in forma scritta e orale il lavoro svolto, sono stati ampiamente ripagati dalla soddisfazione che hanno ricevuto in questi due giorni di convegno.” Commenta la docente Simona Granchi “I ragazzi hanno imparato che investigare, conoscere e studiare la realtà ch li circonda può essere appassionante e ricco di soddisfazione.” A fine del Convegno, gli alunni hanno concluso in bellezza la giornata con la visita guidata all’Abbazia di San Miniato a Monte. “Per noi docenti è stata una bella conferma che esistono modi attraverso cui la scienza può appassionare e far crescere tutti perché riguarda la vita dell’uomo e come egli si relaziona all’ambiente in cui vive. Forse è stata una piccola goccia, ma siamo certi, importante, perché si sa soprattutto di questi tempi, ogni goccia non va sprecata perché preziosa!” conclude la professoressa.