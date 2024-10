Gli scenari di un’emergenza. Danni a un ponte e macerie: cento volontari per la simulazione

E’ entrata nel vivo l’esercitazione di protezione civile "Simex Appennino 2024" che andrà avanti fino all’intera giornata di domani. Ieri mattina il sindaco Filippo Vagnoli ha firmato il decreto aprendo formalmente il COC (Centro operativo comunale) nel quale è poi confluito tutto il personale del Comune dedicato alla protezione civile: In questa importante simulazione, voluta dalla Prefettura e dalla Provincia di Arezzo, sono coinvolti anche 100 volontari provenienti da numerose associazioni di tutta la vallata. Tutti pronti a mettere alla prova le loro capacità operative e di soccorso in caso di calamità. Il Coc bibbienese, che si trova in località Ferrantina, è stato dotato di tutte le attrezzature adeguate per diventare un punto di riferimento in caso di grandi eventi calamitosi. Sono stati acquistati 7 apparecchi radio e quattro telefoni satellitari. La sede del centro è in un’area di facile accesso e non vulnerabile al rischio idraulico. C’è inoltre un grande piazzale che può accogliere mezzi pesanti e quanto serve in stato di emergenza. Il centro è in grado di far collegare gli operatori con Prefettura, Croce Rossa, Aeronautica e con le reti dei radio amatori in maniera autonoma anche nel caso dovessero crollare le reti telefoniche. La protezione civile comunale si è inoltre dotata di due spala neve spargisale, un’officina mobile attrezzata, un auto di collegamento. "Questa esercitazione - ha detto il sindaco Vagnoli - ci consente di testare la nostra organizzazione interna di Protezione Civile sul campo. Queste sono cose che hanno un’importanza strategica e che stiamo curando in modo attento e appassionato anche all’interno dell’organizzazione comunale con figure preparate che, oggi, possono mettere in pratica le procedure apprese nel tempo. Ringrazio il nostro gruppo di protezione civile che si è prestato e si presta a portare avanti gli scenari della simulazione affidati a Bibbiena".

Tra queste simulazioni anche interventi per macerie su carreggiata, danni al canile a Ortignano, danneggiamento di un ponte a Talla e Castel Focognano, crollo parziale di un edificio a Bibbiena, problematiche alla rete idrica a Poppi, emergenza veterinaria in un caseificio a Talla, soccorsi ai passeggeri di un treno in galleria a Bibbiena. E tanti altri scenari che operatori e volontari affronteranno oggi e domani.