Gli Sbandieratori a Città del Capo nella festa degli italiani

L’Associazione Sbandieratori di Arezzo sarà all’Italian Festival di Città del Capo, evento che promuove e celebra le tradizioni italiane in Sudafrica il 2 e 3 marzo prossimi. Attraverso un tour enogastronomico, che mescola il meglio della tradizione italiana, street food, masterclass di cucina, eventi musicali ed intrattenimento, l’Italian Festival at Idiom Wines sarà l’occasione per avvicinare ulteriormente Italia e Sud Africa. Gli sbandieratori sono stati per secoli una figura cardine nelle strategie militari medioevali. Facendo uso di un codice ben preciso di lanci e sventolii dei vessilli, comunicavano ai loro alleati l’attimo più propizio per l’attacco, i movimenti da effettuare con le truppe e le fasi salienti della battaglia. Con il passare del tempo, il loro ruolo ha assunto sempre più spessore artistico, diventando parte integrante del folclore e dell’intrattenimento popolare.

Nata nel 1960, l’Associazione Sbandieratori è un’organizzazione che ha fatto di quest’arte la propria vocazione, proponendosi di restare fedele alla tradizione militare ma senza dimenticare l’aspetto coreografico. Portando avanti la loro tradizione gli Sbandieratori di Arezzo prendono parte a svariate manifestazioni culturali, ricreative e folcloristiche

in Italia e nel mondo durante tutto l’anno.

Gli Sbandieratori hanno all’attivo più di 1700 esibizioni in tutto il mondo.