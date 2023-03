Gli artigiani del centro cercano il rilancio

Incontro al Comune di Monte San Savino tra il primo cittadino Gianni Bennati e le associazioni artigiane Cna e Confartigianato, rappresentate dai savinesi Marco Valentini, falegname e Arianna Giotto Giannoni, ceramista. Argomenti scottanti sul tavolo ovvero la Tari, il rilancio del centro storico e le iniziative per combattere l’abusivismo. "In materia di Tari – hanno sostenuto i due rappresentanti artigiani- abbiamo proposto l’applicazione di sconti per le imprese che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali, oltre al possibile utilizzo dell’isola ecologica per i rifiuti speciali non pericolosi. Il sindaco Bennati ha detto che intende organizzare un incontro con il gestore, Sei Toscana, per venire incontro alle esigenze delle aziende locali. Poi, sul centro storico, il sindaco si è detto d’accordo a collaborare con gli artigiani per trovare soluzioni che possano contribuire alla valorizzazione della città. Il centro storico del Monte è ricco di storia e cultura, ma negli ultimi anni, complice anche la pandemia e le conseguenti ricadute economiche, appare in evidente sofferenza. "Inoltre, ha sostenuto Arianna Giotto Giannoni, nota ceramista locale da generazioni, occorre la massima collaborazione anche attraverso il nostro progetto "I Mestieri dell’Arte tra Tevere ed Arno", che promuove le botteghe artigiane di qualità e oggetti unici ed originali attraverso l’impiego di tecniche e competenze che si tramandano nei secoli. Iniziative, insomma, destinate a valorizzare il vero artigianato artistico". "Non potevamo- hanno aggiunto i due rappresentanti di azienda - esprimere preoccupazione per il fenomeno dell’abusivismo rispetto al quale il sindaco Bennati si è detto pronto a lavorare insieme per trovare soluzioni di contrasto". L’abusivismo – hanno concluso i due imprenditori artigiani - rappresenta una minaccia per i cittadini e le aziende artigiane locali che si trovano a dover competere con operatori che non rispettano le regole e non pagano le tasse".

Gi.Pu.