Gli agricoltori sentinelle della sostenibilità. Coldiretti premia l’impegno per l’ambiente

L’agricoltura è senza età. Lo sanno bene le sentinelle della sostenibilità, gli imprenditori agricoli che per tutta la loro vita, lavorativa e non solo, si sono impegnati e si impegnano ancora tutt’oggi verso la tutela dell’ambiente e la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. Ieri sono state premiate al Seminario Vescovile, durante una cerimonia promossa da Coldiretti Toscana, Coldiretti Arezzo e Federpensionati Coldiretti insieme a Giovani Impresa Coldiretti e Donne Impresa Coldiretti. Sono 6.896 gli imprenditori agricoli che hanno più di 65 anni che continuano a lavorare nelle loro aziende. In Toscana, in un’azienda su due secondo l’elaborazione dei dati Istat di Coldiretti Toscana, il passaggio generazionale avviene in famiglia assicurando insieme alla continuità aziendale il trasferimento di saperi. Andrea Baggini ne è un esempio. Ha 73 anni. Produce alberi di Natale nel comune di Montemignaio da più di 40 anni. E prima di fare l’agricoltore lavorava nella pubblica amministrazione e per diversi anni ha portato avanti parallelamente le attività. "La scossa all’azienda l’ha data mio figlio. La nostra è una relazione proficua e stimolante – confessa – Io porto in dote l’esperienza, le conoscenze ed i consigli che mio padre ha trasportato fino a me, lui è l’innovazione, l’evoluzione". E’ andata così anche nell’azienda di Franco Rossi (74 anni), viticoltore aretino con la figlia ad accompagnarlo. "La passione per questo mestiere mi permette ancora oggi di sopperire le lacune dell’età e di passare le mie conoscenze a mia figlia – racconta - L’attività tra le viti è un tempo bellissimo da condividere insieme". Sono 30 le sentinelle della sostenibilità di tutta la regione che hanno ricevuto la benemerenza.