Giuseppe Romanelli e Vincenza Lo Russo trionfano al Santucce Storm Festival

Sono Giuseppe Romanelli con "La sindacalista e le fresie", per la sezione racconti, e Vincenza Lo Russo con "Le radici nell’acqua", per la sezione romanzo, i vincitori della decima edizione del Santucce Storm Festival, l’ormai noto e apprezzato concorso letterario della città, promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l’ICEC – Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese.

La nuova giuria composta da Caterina Menci, Angiolo Maccarini, Stefania Battaglini, Monica Mancini, Silvia Pelagatti e Pino Imperatore ha decretato domenica sera al Teatro Mario Spina i nuovi vincitori da aggiungere all’albo d’oro della manifestazione.

Menzioni speciali anche per otto dei venticinque finalisti della rassegna: Leonardo Zanelli, Lucia Morini, Lidia Marsili, Vincenzo Vinagli, Cinzia Corneli, Elisa Mariotti, Serena Savarelli e Barbara Quadernucci e i ragazzi del VI.Va.

"Ci riempie di orgoglio essere arrivati alla decima edizione del Santucce Storm Festival – conferma l’assessore alla cultura Massimiliano Lachi - un concorso letterario partito in punta di piedi e che negli anni sta riscuotendo sempre più successo".

Un appuntamento che ha avuto un ospite d’eccezione: il giornalista e scrittore di fama internazionale Alan Friedman che in apertura ha commentato: "Ringrazio l’Amministrazione comunale e l’assessorato alla Cultura per aver pensato a me come ospite di questo interessante concorso letterario".

La serata, condotta dalla giornalista Francesca Scartoni, ha visto la presentazione dell’ultimo libro di Friedman "La fine dell’Impero Americano. Guida al nuovo disordine mondiale". Il giornalista americano, dialogando con lo scrittore e sceneggiatore Massimiliano Griner, ha fatto un’appassionante panoramica della situazione geopolitica mondiale.

Oltre 300 i libri che sono stati presentati in questi 10 anni di attività del concorso. Quest’anno hanno presentato i loro scritti ben 100 autori provenienti da tutta Italia. Un grado di partecipazione altissimo che ha chiamato la giuria ad un lavoro particolarmente duro per designare la rosa dei 25 finalisti. Ogni lavoro è ora depositato nella biblioteca comunale.