Giulierini e la storia raccontata in radio

Ha preso il via su Radio Incontri inBlu (FM 88.4 o 92.8, DAB+ Radio Digitale Toscana e www.radioincontri.org), il primo programma radiofonico di Paolo Giulierini, intitolato "Cercando l’antica madre. I prossimi due appuntamenti sono in programma il 14 e il 21 gennaio alle ore 10,15. Con questa trasmissione il noto etruscologo ed antichista, già direttore del MANN di Napoli, sta guidando gli ascoltatori in un affascinante viaggio alla scoperta delle radici storiche e mitologiche di Cortona, un crocevia culturale e commerciale che collegava la Toscana all’antico Mediterraneo.