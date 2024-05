Giuliana Pecchi la centenaria con la patente

Festa alla Rsa di Arezzo Villa Fiorita per i 100 anni di Giuliana Pecchi, alla presenza della famiglia e degli operatori della struttura. Nata nel 1924, Pecchi ha ottenuto il diploma magistrale nel 1943, nel pieno della guerra, ed è stata tra le donne italiane che tre anni dopo avrebbero votato per la prima volta. E negli anni Cinquanta è stata tra le prime ad avere la patente di guida. Ha collaborato con il marito nell’attività commerciale di famiglia, unendo il lavoro alla cura delle famiglia, delle figlie e dei nipoti. Dopo il pensionamento, spiega una nota, si è diplomata interprete e traduttrice di lingua francese e ha svolto volontariato come dama di carità fra le Vincenziane.