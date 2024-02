Giovanni Gueggia vince la Biennale nazionale di pittura di Foiano

Il pittore bresciano Giovanni Gueggia si è aggiudicato la 13° Biennale Nazionale di Pittura di Foiano della Chiana. La sua opera "Insieme sulla neve" è stata scelta tra le opere in concorso dal 28 gennaio al 18 febbraio all’interno del Galleria Comunale "Furio del Furia". Questa la motivazione: "Artista dal linguaggio materico inconfondibile, in cui figurazione e astrazione viaggiano spesso all’unisono, Giovanni Gueggia presenta un’opera in cui tornano alcune delle tematiche a lui care: il valore dei gesti quotidiani, l’indagine sull’essere umano e in particolar modo sulla figura femminile, la trasfigurazione del paesaggio e la ricerca di un’atmosfera senza tempo. L’espressività dei volti, catturati nella condivisione di un momento irripetibile, riempie la scena di poesia e dolcezza". Nato a Trenzano nel 1956, Giovanni Gueggia vive e lavora a Castrezzato, sempre in provincia di Brescia. Dal 1973 espone con successo in Italia e all’estero con mostre personali e collettive. La sua partecipazione a concorsi e rassegne riscuote puntualmente consensi di pubblico e critica, tanto che in passato ha rappresentato l’Italia nel Concilio Europeo dell’Arte. Le sue opere fanno parte di importanti collezioni pubbliche e private. Tra i numerosi riconoscimenti nazionali ricevuti in carriera, da ricordare il Premio Agazzi di Mapello, il Premio di Martinsicuro, il Premio Bellariva di Rimini, il Premio G.B. Cromer di Agna, il Premio di Monselice e Fighille Arte. Nel 2011 fu tra gli artisti selezionati per realizzare la suggestiva Via Crucis contemporanea lungo il percorso Fighille - Santuario di Petriolo, nel comune di Citerna. A Gueggia venne affidata la prima stazione, oggi custodita nella chiesa di San Michele Arcangelo di Fighille. Il secondo posto del concorso è andato a Marina Basaglia di Cerea con il quadro "In viaggio", terzo Maurizio Rapiti di Città di Castello con "La cura: sciroppo di Picasso", quarto Giuseppe Fochesato di Schio con "Senza titolo", quinto Marco Favilli di Cecina con "Luci e ombre".