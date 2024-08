Giostra, torna il click day per i biglietti. Caccia ai tagliandi per il 1 settembre

Torna il click day per accaparrarsi i primi biglietti della Giostra del Saracino di domanica 1 settembre. Il 21 agosto nella finestra dalle 15 alle 18 e fino ad esaurimento posti, sarà attivo il form di registrazione e prenotazione: i primi 100 utenti più smart potranno prenotare un massimo di 4 ticket. Anche per la 146esima edizione della Giostra del Saracino in programma domenica 1 settembre alle 17 infatti, la vendita dei biglietti, come avvenuto per le ultime edizioni, sarà gestita con la Fondazione Arezzo Intour in prima istanza attraverso il “Click Giostra day”, che permetterà di prenotare online la possibilità di acquisto dei biglietti e ritirare i tagliandi alla biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra in piazza Libertà. E’ importante ricordare che non saranno ammesse deleghe: in biglietteria dovrà presentarsi la stessa persona che ha effettuato il Click Giostra Day inserendo il proprio documento d’identità. Con la procedura online verrà generato un elenco di 100 utenti che riceveranno entro giovedì 22 agosto all’indirizzo di posta elettronica fornito una mail con indicata la fascia oraria di presentazione al botteghino. Le convocazioni saranno fissate per la giornata di venerdì 23 agosto dalle 9 alle 19. Una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle 9 di sabato 24 agosto, sarà attivata la vendita libera alla biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” sia per la Giostra del Saracino di domenica 1 settembre che per la Prova Generale di venerdì 30 agosto. Dalla giornata di lunedì 26 agosto, dalle 9, sarà aperta anche la vendita online attraverso la quale sarà possibile acquistare anche i biglietti del settore in piedi per Giostra del Saracino e provaccia.

A.B.