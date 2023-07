Giostra, la notte di Sant’Andrea. Festa su due piazze per la cena, "È solo l’inizio"

Arezzo, 7 luglio 2023 – Due piazze per la cena della vittoria di Porta Sant’Andrea, aperitivo e serata finale di musica in San Giusto, cena ai tavoli in Sant’Agostino.

E’ la prima volta che si occupano due piazze per un evento del genere. In tutto 800 persone parteciperanno a questo ultimo atto dei festeggiamenti per la conquista della 38esima lancia d’oro. Un’impresa che porta la firma dei giovani giostratori Tommaso Marmorini e Saverio Montini con l’allenatore Martino Gianni, tornato dopo vent’anni nelle scuderie biancoverdi. Piazza Sant’Agostino, già bella di suo, sarà decorata con arazzi e giochi di luce. I tavoli saranno posti nella parte alta davanti alla chiesa.

Si comincia alle 20 con un aperitivo in piazza San Giusto, mentre alle 20.30 è previsto l’inizio della cena in piazza Sant’Agostino. La scaletta della serata prevede la proiezione del video celebrativo della vittoria, la premiazione dei giostratori vittoriosi Tommaso Marmorini e Saverio Montini, l’asta in cui saranno battuti i quadri con i ferri dei cavalli che hanno corso Giostra e la bottiglia numero 38 del "Vino della Vittoria".

Dopo il taglio della torta della vittoria, la serata si sposterà nuovamente in piazza San Giusto dove i quartieristi e tutti gli altri invitati potranno scatenarsi con la musica "Omero & Friends".

Il menu, a cura di Manerchia Eventi, prevede aperitivo di benvenuto con grande antipasto a buffet, poi tortelli di burrata con pomodoro pachino e basilico fresco e pappardelle al ragù bianco di cinta senese; per secondo gran pezzo di chianina al forno alle spezie aromatiche, patate al finocchietto selvatico e insalata croccante.

Una grande festa per un successo particolare per Porta Sant’Andrea.

«E’ una vittoria molto importante per il nostro quartiere – dice il rettore Maurizio Carboni – E’ la rottura di un lungo digiuno e l’affermazione dei nostri giovanissimi giostratori. Entrambi hanno cominciato come paggetto e poi sono arrivati fino al ruolo importantissimo di cavalieri".

Quanto ha influito sul successo avere Martino Gianni come allenatore?

"Martino Gianni è riuscito a portare qualcosa in più in un gruppo già consolidato".

Dopo questa vittoria Sant’Andrea è il quartiere che può tener testa a Santo Spirito?

"Non sono per le classifiche. L’unica classifica che conosco è l’albo d’oro a fine Giostra. Diciamo che Sant’Andrea adesso può dare filo da torcere a tutti gli altri. Siamo sempre stati un quartiere molto vivo, diciamo che ci mancava questa vittoria per completare il tutto".

Nove lance d’oro conquistate come rettore, dove vuole arrivare Maurizio Carboni?

"Sempre più in alto, come diceva Mike Bongiorno. E per farlo non ho bisogno di grappe, mi basta il mio quartiere".

Che obiettivi si pone adesso Sant’Andrea?

"Stasera festeggiamo e pensiamo solo alla cena. Subito dopo ripartiamo per preparare la Giostra di settembre. Si è chiuso un percorso e sta cominciando una nuova era anche con l’aiuto di Martino Gianni. Abbiano tenuto fede anche al fioretto e ora vogliamo solo andare avanti".