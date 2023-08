Giostra, prova generale: le modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 29 agosto 2023 – In occasione della prova generale della Giostra del Saracino che si svolgerà venerdì 1° settembre, sospese le ordinanze che disciplinano la circolazione nelle strade del centro storico per consentire l'occupazione degli spazi pubblici con “dehors” da parte dei pubblici esercizi e delle attività artigianali del settore alimentare, sono previste le seguenti modifiche al traffico e alla sosta:

- dalle ore 8:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in corso Italia nel tratto compreso tra via Seteria e via Vasari, lato destro nella direzione di marcia consentita, al fine di consentire le manovre d'accesso ai mezzi utilizzati per le riprese televisive in piazza del Commissario;

- dalle ore 18:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in piazza Grande (compreso il tratto tra via Borgunto e via Pescaia), piazza San Niccolò, via San Niccolò (escluso il tratto compreso tra il passo carrabile n. 4260 e via Pellicceria), piaggia San Bartolomeo (area antistante la chiesa “San Giovanni Battista”), corso Italia (nei restanti tratti compresi tra via Mazzini e via Vasari), via dei Pileati;

- dalle ore 18:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito in piazza Grande, via e piazza San Niccolò, piaggia San Bartolomeo, via Borgunto, anche nel tratto compreso tra via Mazzini e piaggia San Bartolomeo;

- dalle ore 20:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, in via Pescaia, via Seteria, corso Italia (nel tratto compreso tra via Mazzini e via Vasari, ad eccezione dei residenti in loco, in via della Bicchieraia ed in via degli Albergotti), via dei Pileati, via dei Palagi e via Pellicceria (dove è comunque consentito l'accesso dei residenti);

- dalle ore 20:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il senso unico di circolazione in viale B. Buozzi in direzione di marcia via Ricasoli – via A. da Sangallo.

- Dalle ore 19:30 in piazza Grande è vietato l'accesso ai pedoni, ad eccezione dei residenti, di coloro che sono muniti di biglietto d'ingresso e dei clienti degli esercizi pubblici di somministrazione, con le modalità di accesso concordate dagli organizzatori.