Giostra del Saracino, una festa in sicurezza grazie anche all’attività del 118

Arezzo, 8 settembre 2025 – Una Giostra del Saracino, quella di domenica 7 settembre, che si è svolta in sicurezza anche grazie al piano di sicurezza dell’ASL Toscana sud est, realizzato grazie al supporto fondamentale di Misericordia di Arezzo, Croce Bianca Arezzo e Croce Rossa. In una giornata ancora molto calda, gli interventi sono stati tutti collegati alle alte temperature e, su un totale di 11, 10 sono stati trattati sul posto, presso il Posto Medico Avanzato allestito dal personale 118, mentre solo per 1 persona - in particolare riguardo dell’età avanzata - si è richiesto l’invio al Pronto soccorso dell’ospedale San Donato.

“Il sistema di soccorso sanitario pianificato ha risposto in modo adeguato durante la manifestazione - sottolinea Luca Pancioni, Disaster Manager del 118 di Arezzo -. Grazie anche alla sinergia, ormai consolidata, tra operatori del 118, polizia municipale, vigli del fuoco e forze dell’ordine presenti sul posto, tutto si è svolto per il meglio.

Un ringraziamento particolare va alle associazioni di volontariato, Misericordia di Arezzo, Croce Bianca Arezzo e Croce Rossa per il supporto che, come sempre, hanno dato con grande professionalità e passione”.