Giostra, ci siamo . Tribune in piazza, sabato la lancia e poi l’estrazione

Click Day: i 100 posti disponibili per la prenotazione dei biglietti della Giostra sono andati esauriti in meno di due minuti. Cinquecento le richieste arrivate nei primi dieci minuti.Il montaggio delle tribune in piazza Grande è partito e procede spedito. E’ il segnale che il conto alla rovescia in vista della Giostra del Saracino del 1 settembre è ufficialmente cominciato. Gli addetti incaricati del Comune sono al lavoro sul lato del palazzo di Fraternita, seguirà l’arrivo della terra per la lizza e il montaggio della tribuna lato Logge. Gli operai dovranno mettere a punto anche il montaggio della nuova tribunetta in A per la consegna della lancio d’oro che ha debuttato a giugno scorso dopo il via libera del prefetto Maddalena De Luca. Intanto i quartieri hanno riaperto i battenti o lo faranno stasera, e ogni sera proporranno serate dedicate agli aneddoti più curiosi, pizzerie e griglie sotto le stelle, concerti, spettacoli e tanta animazione per bambini. Si comincia a respirare il vero clima di Giostra sabato mattina alle 11 nella sala del Consiglio Comunale. Qui verrà svelata la Lancia d’Oro della 146esima edizione della Giostra del Saracino, in programma domenica 1 settembre e dedicata alla ricorrenza degli 800 anni delle Stimmate di San Francesco d’Assisi alla presenza del sindaco Ghinellli e del consigliere Paolo Bertini, oltre che dei rettori dei quattro quartieri, che si contenderanno il trofeo più ambito. L’opera come di consueto nasce dalle mani del Maestro Intagliatore Francesco Conti. Si entra nel vivo della manifestazione domenica 25 agosto, quando alle 11 in piazza del Comune ci sarà la prima cerimonia solenne. Spazio all’estrazione delle carriere e al giuramento dei Capitani dei quattro quartieri. La mano dei paggetti e la sorte, stabiliranno in che ordine si correrà la Giostra del 1 settembre. Dal giorno dopo, lunedì, scatteranno le prove dei giostratori in piazza Grande secondo l’ordine di estrazione. Per tre giorni da lunedì 26 a mercoledì 28 dalle 16,30 alle 19,30 scenderanno sulla lizza titolari e riserve per mettere a punto tiri e traiettorie, provare il feeling con i cavalli e la piazza. Mentre è in programma per giovedì 29 alle 17 la Giostra simulata.