Giornata di premiazioni per il concorso letterario “Antonio Nicolò”

Arezzo,19 maggio 2023 – Il concorso letterario “Antonio Nicolò” giunge alla giornata conclusiva. Sabato 20 maggio, a partire dalle 10.00, sono in programma le premiazioni di un un’iniziativa che è stata promossa dal circolo Acli di Ponticino in collaborazione con le Acli di Arezzo e con la Fap-Acli di Arezzo, con il coinvolgimento di quasi quattrocento giovani alunni di diciannove classi di scuole materne, elementari e medie di Levane, Levanella, Bucine, Laterina e Ponticino.

“Guerra e Pace - Il volto della guerra e quello della pace” è stato il tema di un concorso motivato dalla volontà di coinvolgere bambini e ragazzi in un percorso creativo di confronto e di riflessione che troverà ora il proprio cuore nell’evento finale in piazza don Alcide Lazzeri.

L’invito rivolto alle classi è stato a realizzare elaborati in prosa, in poesia, disegni o altre creazioni grafiche in cui interrogarsi su un tema di stretta attualità alla luce del conflitto in Ucraina, stimolando a capire le conseguenze della guerra sulla cultura, sulla scuola e sull’assistenza.

Quali sono gli strumenti per conservare la pace tra le persone e cosa chiedere a chi governa per conservare la pace? Questa è la domanda posta alle classi con l’obiettivo di spingere i giovani alunni a interrogarsi sul fenomeno bellico e a realizzare opere che sono state poi valutate da una commissione formata dal parroco di Ponticino, da un rappresentante delle Acli e della Fap-Acli, da un dirigente scolastico, da due insegnanti e da due genitori.

I migliori elaborati saranno premiati nella mattinata del 20 maggio con buoni per l’acquisto di libri o materiale didattico, nel corso di una cerimonia conclusiva che verrà aperta dai saluti della vicepresidente provinciale delle Acli Valentina Matteini e che verrà ulteriormente arricchita dall’esposizione di tutte le creazioni in una mostra dove condividere e valorizzare il pensiero di ogni studente.

«Il concorso letterario “Antonio Nicolò” - commenta Antonio Paoli, coordinatore del progetto per il circolo Acli di Ponticino, - è un appuntamento atteso e partecipato da tante classi del territorio e, a testimoniarlo, sono i circa quattrocento giovani studenti coinvolti, con una crescita rispetto alle precedenti edizioni.

La volontà è, anno dopo anno, di stimolare una riflessione su temi di stretta attualità e in questo caso abbiamo scelto la guerra che sta coinvolgendo molti popoli e molte nazioni in diversi angoli del mondo, interessando le vite di milioni di persone.

Riteniamo che sia importante stimolare la conoscenza e l’approfondimento di queste tematiche già in età scolare, con la condivisione di tutti gli elaborati che contribuirà a stimolare una cultura di pace tra le giovani generazioni».