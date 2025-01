Giornata della Memoria. Cavriglia rende omaggio a Bartali

Arezzo, 23 gennaio 2025 – In occasione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, il Teatro Comunale di Cavriglia metterà in scena la pièce “Quanta strada ha fatto Bartali!”, un omaggio al grande campione fiorentino che, fra il 1943 e il 1944, contribuì a salvare molti ebrei dalla deportazione nei campi di concentramento, nascondendo nel tubo della sua bicicletta tantissimi documenti falsificati che da Assisi portava a Firenze, dove il Vescovo fiorentino li distribuiva agli ebrei. Lo spettacolo è in programma lunedì 27 gennaio alle 21,30 e sul palco saliranno l’attrice Beatrice Visibelli, che porterà in scena uno spettacolo ironico e divertente, che ripercorrerà le tappe più significative della vita di Bartali. Lo stesso spettacolo sarà proposto anche nella mattinata del 28 gennaio, alle ore 10, alle scuole dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cavriglia. La rappresentazione ripercorrerà le pagine più famose e segrete della personalità del campione: dall’infanzia trascorsa a Ponte a Ema agli esordi come ciclista dilettantistico nei primi anni 30’, dalle prime soddisfazioni ciclistiche alla mitica rivalità con Fausto Coppi, fino alle vittorie al Giro d’Italia e alla doppietta del Tour de France. .