Gioco d’azzardo. Un progetto rivolto ai giovani

Prende il via domani il progetto Propagazioni 2024, 4 workshop dedicati a giovani e giovanissimi. Inquadrato nell’ambito delle azioni di contrasto e prevenzione delle dipendenze "Non per azzardo ma per vita", promosso dall’azienda Usl Toscana sud est, il progetto "I Cantieri del Gioco e della Creatività" della zona Distretto Valdichiana Aretina, ha appunto generato "Propagazioni", un progetto affidato al consorzio Chora e realizzato dalla divisione Toscana della Cooperativa Sociale Polis. "Una proposta originale dei giovani – confermano gli organizzatori - che insiste sulla necessità di interrompere quella ‘stazionarietà’ che spesso porta, anche per mancanza (reale o percepita) di alternative, a riempire il tempo con sostanze, comportamenti, persone più o meno tossiche. Siamo convinti in particolare che le arti posseggano una forza propulsiva che possa nutrire ogni individuo. Proprio per questo, fornire degli strumenti che possano avviare dei percorsi di crescita e stimolare in senso creativo, può essere salvifico in una società che sempre più spesso annichilisce l’individuo e le sue sensibilità". I quattro workshop sono pensati come unità a sé stanti, ma parallelamente tracciano, se considerati assieme, un percorso unico. Il primo è in programma domani a Cortona. È un "laboratorio di manipolazione anarcoanalogica" che mira a scardinare la sacralità del negativo, matrice unica della memoria fotografica, attraverso la manipolazione diretta della materia. Al termine sarà realizzato un cortometraggio musicale. Il secondo workshop è in programma domenica dal titolo "Crea con la Cianotipia". I partecipanti esploreranno la magia dell’antica tecnica fotografica della cianotipia creando composizioni artistiche uniche. Gli incontri sono gratuiti e sono stati pensati per chiunque voglia partecipare, senza necessità di un bagaglio pregresso.

La.Lu.